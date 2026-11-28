Die Aufregung rund um die Blamage der Salzburger SPÖ mit einer Umfrage wirft auch ein Licht auf die Berater im Hintergrund der Roten. Schließlich hielt sich SPÖ-Chef Peter Eder zunächst weitgehend zurück. Parteimanager Gerald Forcher präsentierte die Ergebnisse der Befragung, die das Linzer Market-Institut durchgeführt hatte.