Mit gezogener Pistole überfiel ein Maskierter am Freitag um 4.30 Uhr früh eine Tankstelle in Garsten. Er bedrohte den Mitarbeiter (58), ließ sich dann den Inhalt der beiden Kassenladen in seinen Rucksack schütten, bevor er Fersengeld gab und untertauchte.
Ein bislang unbekannter, maskierter Täter betrat am Freitag gegen 4.30 Uhr früh eine Tankstelle in Garsten, bedrohte einen 58-jährigen Tankstellenmitarbeiter aus Steyr mit einer Pistole und forderte Geld. Durch die Schusswaffe und die ernstzunehmende Drohung eingeschüchtert, leerte der 58-Jährige nach Aufforderung des Täters den gesamten Inhalt der beiden Kassenladen in den vom Täter mitgeführten Rucksack. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in bislang unbekannte Richtung.
Alarmknopf gedrückt
Der 58-Jährige betätigte unverzüglich den Alarmknopf. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen.
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