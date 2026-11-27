Dem Finanzministerium hat Gruber eine Liste mit acht möglichen Standorten übermittelt. In Frage kommen für ihn das Sudhaus, das ehemalige Postamt, die kaiserlichen Stallungen, das Restaurant Sissi samt geschlossenen Räumlichkeiten des ehemaligen Libro, die Trinkhalle, das Lehar-Theater, die Johann-Nestroy-Schule und das Vier-Sterne-Superior-Hotel Villa Seilern. „Das sind meine Vorschläge, über die diskutiert werden soll. Die Villa Seilern habe ich auch auf die Liste gesetzt, weil es Gerüchte über einen Verkauf gibt. Ich habe mit der zuständigen Rechtsanwaltskanzlei Kontakt aufgenommen und noch keine Antwort erhalten“, hält sich Gruber diese Option offen.