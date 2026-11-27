Nach einigen Jahren Pause wird in Bad Ischl wieder über ein Casino diskutierte. Der Wirtschaftsbund-Obmann der Kaiserstadt übermittelte dem Finanzministerium acht mögliche Standorte für einen Glücksspieltempel. Auf der Liste steht auch die Villa Seilern. Kurz vor Weihnachten steigt ein runder Tisch.
Edwin Gruber lässt bei seinem Plan für eine Casino-Ansiedelung in Bad Ischl nicht locker. Wie berichtet, sieht der Wirtschaftsbund-Obmann in der Kaiserstadt einen perfekten Standort für einen Glücksspieltempel. „Das Salzkammergut zählt jedes Jahr fünf Millionen Gäste. Das Einzugsgebiet reicht bis nach Liezen in der Steiermark“, meint Gruber. Am 21. Dezember lädt der Hotelier zum Runden Tisch. Sein Standpunkt: „Die Stadt Bad Ischl soll sich beim Bund nicht für eine Konzession bewerben. Jedoch sollte ernsthaft und über Parteigrenzen hinweg über vorhandene Potenziale gesprochen, eventuelle Chancen einer derartigen Betriebsansiedelung bewertet und auch geprüft werden.“
Das Echo auf meine Idee für ein Casino in Ischl war sehr gut. Ich habe nun dem Ministerium acht mögliche Standorte übermittelt.
Edwin Gruber, Hotelier und Wirtschaftsbund-Obmann
Bild: CHRISTOPH PLATZER
Dem Finanzministerium hat Gruber eine Liste mit acht möglichen Standorten übermittelt. In Frage kommen für ihn das Sudhaus, das ehemalige Postamt, die kaiserlichen Stallungen, das Restaurant Sissi samt geschlossenen Räumlichkeiten des ehemaligen Libro, die Trinkhalle, das Lehar-Theater, die Johann-Nestroy-Schule und das Vier-Sterne-Superior-Hotel Villa Seilern. „Das sind meine Vorschläge, über die diskutiert werden soll. Die Villa Seilern habe ich auch auf die Liste gesetzt, weil es Gerüchte über einen Verkauf gibt. Ich habe mit der zuständigen Rechtsanwaltskanzlei Kontakt aufgenommen und noch keine Antwort erhalten“, hält sich Gruber diese Option offen.
SP-Stadtchefin Ines Schiller ist zurückhaltender: „Vor einigen Jahren scheiterten erste Casino-Pläne. Es hieß, dass Salzburg zu nahe ist. An der Entfernung hat sich nichts geändert. Meine Meinung ist, dass wir kein Casino brauchen. Man kann aber über alles reden.“
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