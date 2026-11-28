Der Südtiroler Dominik Paris startet in seine 19. Saison im Weltcup. Der Traum von Abfahrts-Kristall lebt weiterhin für den 37-Jährigen. „Solange ich 150 Prozent geben kann, gebe ich Vollgas!“
Dezember 2008, der damals 19-jährige Dominik Paris fuhr in Gröden auf Rang 54. Was viele damals noch nicht ahnten: Es war der Startschuss einer Erfolgskarriere. Fast 18 Jahre, zwei WM- sowie eine Olympia-Medaille und 26 Weltcupsiege später ist der 37-Jährige immer noch dabei im Zirkus, startet heute mit seinem 295. Rennen in seine 19. Weltcupsaison. „Ich fahre so lange mich der Wettkampf reizt“, grinst der Italiener bereits im Frühjahr im Gespräch mit der „Krone“. „Solange ich 150 Prozent geben kann, gebe ich Vollgas!“ Eine Entscheidung, die der Routinier nach der intensiven Vorbereitung kurz vor Start in die Saison bereut? Keineswegs.
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