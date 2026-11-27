Ohne Geld gibt´s nicht nur keine „Musi“, sondern auch kein Magnetresonanztomographie-Gerät. Im Schädringer Spital ist eigentlich eines eingeplant, doch die Umsetzung ist noch fern.
Der Ausbauplan für das Spital steht seit längerer Zeit und wurde von der Landespolitik unter dem Titel „Klinikum Schärding 2025+“ präsentiert: Vorgesehen ist, die Ambulanzen räumlich zu bündeln, die Bettenkapazitäten anzupassen, die Akutgeriatrie auszubauen und Palliativbetten zu schaffen. In Schärding wartet man schon lange darauf, dieses Projekt anzugehen, das auch einen Zubau vorsieht, in dem das neue MRT untergebracht werden soll. Doch ausgerechnet bei den Ausschreibungen ist es jetzt offenbar zu Problemen gekommen. Im Vergabeportal des Bundes ist bei vier Aufträgen, die das Klinikum betreffen, eine Widerrufserklärung vermerkt. Bei genauerer Betrachtung dieser öffentlich zugänglichen Dokumente fällt die Begründung dafür auf: Es ist von einer „Entscheidung des Beschaffers aufgrund unzureichender Mittel“ die Rede. Das betrifft die Gewerke Lüftung, Heizung und Kälte, Sanitär sowie Elektrotechnik.
Ohne Strom und Heizung wird man kein MRT betreiben können, für das ein Zubau vorgesehen ist. Ich bin auf die Erklärung gespannt.
Peter Binder, SPÖ
Bild: MecGreenie
Peter Binder, Aufsichtsrat der Gesundheitsholding und Gesundheitssprecher der SPÖ, zeigt sich irritiert: „Ohne Strom und Heizung wird man kein MRT betreiben können, für das ein Zubau vorgesehen ist. Ich bin gespannt auf die Erklärungen und darauf, welche Kostenentwicklungen noch zu erwarten sind. Ich gehe davon aus, dass wir im Aufsichtsrat informiert werden.“
Angebote wurden überschritten
Die OÖ Gesundheitsholding erklärt, dass die von den Firmen im Bieterverfahren abgegebenen Angebote die zuvor budgetierten Summen überschritten hätten, weshalb der Widerruf notwendig gewesen sei. Der Baustart im kommenden Jahr 2027 würde deshalb keinesfalls wackeln, ebenso wenig die Inbetriebnahme des neuen MRT-Geräts, die für Ende 2027 vorgesehen ist.
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