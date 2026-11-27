Der Ausbauplan für das Spital steht seit längerer Zeit und wurde von der Landespolitik unter dem Titel „Klinikum Schärding 2025+“ präsentiert: Vorgesehen ist, die Ambulanzen räumlich zu bündeln, die Bettenkapazitäten anzupassen, die Akutgeriatrie auszubauen und Palliativbetten zu schaffen. In Schärding wartet man schon lange darauf, dieses Projekt anzugehen, das auch einen Zubau vorsieht, in dem das neue MRT untergebracht werden soll. Doch ausgerechnet bei den Ausschreibungen ist es jetzt offenbar zu Problemen gekommen. Im Vergabeportal des Bundes ist bei vier Aufträgen, die das Klinikum betreffen, eine Widerrufserklärung vermerkt. Bei genauerer Betrachtung dieser öffentlich zugänglichen Dokumente fällt die Begründung dafür auf: Es ist von einer „Entscheidung des Beschaffers aufgrund unzureichender Mittel“ die Rede. Das betrifft die Gewerke Lüftung, Heizung und Kälte, Sanitär sowie Elektrotechnik.