Seit gestern ist es offiziell: Die Landeshauptstadt München beauftragt das Linzer Ars Electronica Futurelab mit der Realisierung eines Denkmals für die Münchner Opfer der NS-Gewaltherrschaft: Man kann verloschene Lebensspuren zum Leuchten bringen.
Auf Einladung der Stadt München gestaltet das Ars Electronica Futurelab mit „Das Feld“ ein hybrides, partizipatives Denkmal am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Es verbindet eine interaktive Installation vor Ort mit einer digitalen Plattform, die weltweit zugänglich ist.
Im Mittelpunkt steht die Erinnerung an die rund 12.000 Münchner, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Das Konzept zu „Das Feld“ entstand aus dem Austausch mit den Münchner Opferverbänden.
Ein aktiver Ort des Erinnerns
Aus einer hölzernen Fläche wachsen 1280 bewegliche Halme. Ihre Form erzählt die Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 und macht das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen sichtbar.
Am Rand des Feldes stehen interaktive Terminals. Wer sich ihnen nähert, begegnet der Lebensgeschichte eines Menschen, der in dieser Zeit verfolgt und ermordet wurde.
Legt man die Hand auf den Pulssensor, verbindet sich der eigene Herzschlag mit einem Halm im Feld. Seine Ähre beginnt zu leuchten. So entsteht eine persönliche Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Auch nachdem man den Platz verlassen hat, bleibt das Licht noch eine Zeit lang sichtbar – als Zeichen dafür, dass Erinnerung weiterlebt und Menschen nicht vergessen werden.
Derzeit wird der Entwurf noch weiterentwickelt. Wann das Denkmal endgültig stehen soll, ist noch offen.
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