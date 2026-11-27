Legt man die Hand auf den Pulssensor, verbindet sich der eigene Herzschlag mit einem Halm im Feld. Seine Ähre beginnt zu leuchten. So entsteht eine persönliche Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Auch nachdem man den Platz verlassen hat, bleibt das Licht noch eine Zeit lang sichtbar – als Zeichen dafür, dass Erinnerung weiterlebt und Menschen nicht vergessen werden.