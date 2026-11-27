Dabei überfuhr er die doppelte Sperrlinie und war kurzzeitig im Gegenverkehr unterwegs. Zwei Autofahrerinnen, die in Fahrtrichtung Tirol unterwegs waren, erkannten die Gefahr rechtzeitig und bremsten ihre Fahrzeuge bis zum völligen Stillstand ab. Ein dritter Autolenker konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte auf das Heck der vor ihm fahrenden Frau. Der Lkw-Fahrer setzte indes seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.