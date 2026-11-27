Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker zwang am Donnerstag auf der S16 bei Innerbraz mit einem rücksichtslosen Überholmanöver zwei Pkw-Fahrerinnen zur Vollbremsung. Ein weiterer Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte ins Heck der vor ihm Fahrenden. Der Lenker des Lkw zeigte sich davon unbeeindruckt und setzte seine Fahrt einfach fort.
Der brenzlige Zwischenfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr auf der S16 in Fahrtrichtung Tirol. Auf Höhe des Straßenkilometers 55,5 setzte der unbekannte Lkw-Lenker, der mit seinem Schwarzfahrzeug in Richtung Deutschland unterwegs war, zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeugs an.
Dabei überfuhr er die doppelte Sperrlinie und war kurzzeitig im Gegenverkehr unterwegs. Zwei Autofahrerinnen, die in Fahrtrichtung Tirol unterwegs waren, erkannten die Gefahr rechtzeitig und bremsten ihre Fahrzeuge bis zum völligen Stillstand ab. Ein dritter Autolenker konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte auf das Heck der vor ihm fahrenden Frau. Der Lkw-Fahrer setzte indes seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.
Ein Fahrer verletzt
Der Lenker des auffahrenden Pkw klagte nach der Kollision über Schmerzen und wurde vor Ort von der Rettung versorgt. Anschließend wurde er zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.
Die beiden Insassinnen des angefahrenen Fahrzeugs hatten Glück. Sie kamen mit dem Schrecken davon. An den beiden beteiligten Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Das im Frontbereich beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Tirol kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.
Polizei sucht Zeugen – und den Lkw-Fahrer
Die Autobahn-Polizeiinspektion Bludenz bittet Verkehrsteilnehmer, die zum gegebenen Zeitpunkt im Bereich Innerbraz unterwegs waren, um sachdienliche Hinweise zu dem gefährlichen Überholmanöver und dem unbekannten Lkw. Sachdienliche Hinweise werden unter +43 (0) 59133 8101 100 erbeten.
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