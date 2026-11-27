Die Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes hat für unzählige Protestnoten und Streitereien gesorgt. Vor allem die Grünen und die ÖVP haben sich diesbezüglich nichts geschenkt. Nun geht die Diskussion weiter: Im Zentrum stehen diesmal die Landwirte.
Mit dem Satz „Vorarlbergs Bauern und Bäuerinnen brauchen ein starkes Naturschutzgesetz, um überleben zu können“ titelten die Grünen jüngst eine Aussendung, in der sie erneut Kritik an der Novelle des Vorarlberger Naturschutzgesetzes übten. Die grüne Landwirtschaftssprecherin Christine Bösch-Vetter warnte vor den Auswirkungen des Gesetzes auf die heimische Landwirtschaft. In einer parlamentarischen Anfrage will sie wissen, wie sich die Gesetzesnovelle auf die landwirtschaftlichen Betriebe und die landwirtschaftlich genutzten Böden auswirken werde.
Zudem zeigte sich Bösch-Vetter verärgert über das Verhalten des zuständigen Landesrats Christian Gantner (ÖVP). Dieser würde die Bauern und Bäuerinnen als Feigenblatt benutzen, um die Novelle zu argumentieren. „Es ärgert mich, dass Landesrat Gantner die Landwirtschaft vorschiebt, um Naturschutz- und Umweltstandards abzubauen. Das ist gegenüber den Landwirtinnen und Landwirtinnen, die täglich Naturschutz leben, nicht fair“, erklärte sie.
Ganz anders wiederum sieht das die Vorarlberger ÖVP. Den Vorwurf der Grünen, Landesrat Gantner schiebe die Landwirtschaft vor, weist der schwarze Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein entschieden zurück. „Gerade die gewählte Interessenvertretung unserer Bäuerinnen und Bauern sowie Forstwirtinnen und Forstwirte, die Landwirtschaftskammer Vorarlberg, hätte sich bei der Novelle noch weitergehende Erleichterungen und noch mehr Spielraum für eigenverantwortliches Handeln gewünscht. Wie passt das mit dem Bild zusammen, das Frau Bösch-Vetter in ihrer Aussendung zeichnet? Genau, gar nicht.“ Mit der Novelle würden die Landwirte „die lang eingeforderte Eigenverantwortung“ wieder zurückbekommen, erklärte Feuerstein. Zwischen den Vorstellungen der Grünen und jenen der Interessensvertretung würden Welten liegen.
Nach wie vor Kritik an Gesetz
Welten liegen jedenfalls zwischen den Befürwortern der Novelle und deren Gegnern, die durchaus zahlreich sind. In der Begutachtungsphase trudelten Hunderte Stellungnahmen mit Kritik ein, die Novelle wurde daraufhin überarbeitet. Damit wurden aber längst nicht alle Kritiker zum Schweigen gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.