Ganz anders wiederum sieht das die Vorarlberger ÖVP. Den Vorwurf der Grünen, Landesrat Gantner schiebe die Landwirtschaft vor, weist der schwarze Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein entschieden zurück. „Gerade die gewählte Interessenvertretung unserer Bäuerinnen und Bauern sowie Forstwirtinnen und Forstwirte, die Landwirtschaftskammer Vorarlberg, hätte sich bei der Novelle noch weitergehende Erleichterungen und noch mehr Spielraum für eigenverantwortliches Handeln gewünscht. Wie passt das mit dem Bild zusammen, das Frau Bösch-Vetter in ihrer Aussendung zeichnet? Genau, gar nicht.“ Mit der Novelle würden die Landwirte „die lang eingeforderte Eigenverantwortung“ wieder zurückbekommen, erklärte Feuerstein. Zwischen den Vorstellungen der Grünen und jenen der Interessensvertretung würden Welten liegen.