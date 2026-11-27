„Ich will kein Kind im Gefängnis. Aber der Staat darf auch nicht zuschauen. Es braucht eine verbindliche Antwort: von einem Gericht angeordnet, befristet, mit Schule, Therapie und einem Plan für die Zeit danach,“ meinte Schöbi-Fink. Zudem wies sie auf die Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe hin. Diese könne Gefährdungen abklären, Hilfe planen und ein Kind in einer Wohngruppe oder bei Pflegeeltern unterbringen – wenn nötig mit dem Gericht auch gegen den Willen der Eltern. „Erziehung funktioniert aber nur, wenn man das Kind auch erreicht. Wir dürfen betreuen, wir dürfen nicht festhalten“, so Schöbi-Fink.