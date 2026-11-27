Vorarlbergs Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink bringt sich nun in den Streit um den Umgang mit strafunmündigen kriminellen Kindern ein und stärkt dem Landeshauptmann den Rücken – der Bund sei nun an der Reihe, Maßnahmen zu setzen.
Über das Thema „junge Intensivtäter“ wird politisch wohl noch viel diskutiert werden – wenn nicht sogar gestritten. Der jüngste öffentliche Beitrag zur Debatte stammt von Vorarlbergs Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP), die in einer Aussendung die Kritik der Ländle-SPÖ an Landeshauptmann Markus Wallner (ebenfalls ÖVP) wie auch an dessen Parteikollegen in Wien zurückweist.
Die Sozialdemokraten bemängelten Wallners Vorgehen. Einerseits habe man die Möglichkeiten im Land nicht ausgeschöpft, um strafunmündigen Kindern Herr zu werden, andererseits blockiere die Bundes-ÖVP ein neues, von der sozialdemokratischen Justizministerin vorgeschlagenes Gesetz, das neue juristische Möglichkeiten schaffen soll, die Bevölkerung vor kriminellen Kindern zu schützen.
Schöbi-Fink machte deutlich, dass der Bund am Zug sei: „Die Bundesverfassung weist das Strafrechtswesen und Einrichtungen zum Schutz der Gesellschaft gegen verbrecherische oder sonstige gefährliche Personen dabei klar dem Bund zu“, erklärte sie am Freitag. Geschlossene Einrichtungen zur Verhinderung von Straftaten durch Unmündige würden laut Gutachten des Verfassungsdiensts grundsätzlich in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Die Kinder- und Jugendhilfe der Länder könne demnach nur zur Erziehung im Rahmen der Obsorge einschreiten, nicht aber, um Kriminalität zu verhindern. Damit spielt sie Landeshauptmann Wallner frei, der seit Monaten eine Herabsetzung der Strafmündigkeit fordert.
„Ich will kein Kind im Gefängnis. Aber der Staat darf auch nicht zuschauen. Es braucht eine verbindliche Antwort: von einem Gericht angeordnet, befristet, mit Schule, Therapie und einem Plan für die Zeit danach,“ meinte Schöbi-Fink. Zudem wies sie auf die Grenzen der Kinder- und Jugendhilfe hin. Diese könne Gefährdungen abklären, Hilfe planen und ein Kind in einer Wohngruppe oder bei Pflegeeltern unterbringen – wenn nötig mit dem Gericht auch gegen den Willen der Eltern. „Erziehung funktioniert aber nur, wenn man das Kind auch erreicht. Wir dürfen betreuen, wir dürfen nicht festhalten“, so Schöbi-Fink.
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