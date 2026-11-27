Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird die mündliche Verhandlung am 1. Dezember im Alten Hallenbad in Feldkirch über die Bühne gehen. Bei Bedarf, hieß es in der Aussendung, werde die Verhandlung an den Folgetagen fortgesetzt. Behandelt werden die beiden noch offenen Fachbereiche Umweltmedizin und Bodenschutz sowie die dazu eingebrachten Stellungnahmen und Fragen.

Wie berichtet, fand bereits am 22. September eine solche Verhandlung statt – damals in Nenzing. Die Verhandlung war auf zwei Tage angesetzt und wurde von der zuständigen Landesbehörde durchgeführt, musste aber schließlich, unter anderem wegen zahlreichen Anträgen von Projektgegnern, vertagt werden.