Die mündliche UVP-Verhandlung zum geplanten Kraftwerk von Rondo Ganahl in Frastanz wird am 1. Dezember in Feldkirch fortgesetzt. Die letzte Verhandlung im September musste abgebrochen werden.
Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird die mündliche Verhandlung am 1. Dezember im Alten Hallenbad in Feldkirch über die Bühne gehen. Bei Bedarf, hieß es in der Aussendung, werde die Verhandlung an den Folgetagen fortgesetzt. Behandelt werden die beiden noch offenen Fachbereiche Umweltmedizin und Bodenschutz sowie die dazu eingebrachten Stellungnahmen und Fragen.
Wie berichtet, fand bereits am 22. September eine solche Verhandlung statt – damals in Nenzing. Die Verhandlung war auf zwei Tage angesetzt und wurde von der zuständigen Landesbehörde durchgeführt, musste aber schließlich, unter anderem wegen zahlreichen Anträgen von Projektgegnern, vertagt werden.
Im Zuge des UVP-Verfahrens werden insgesamt zwölf verschiedene Fachbereiche und deren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt umfassend bewertet – von Luft, Lärm und Gesundheit bis zu Natur, Wasser und Verkehr. Nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens entscheidet die zuständige Behörde auf Basis aller Unterlagen und Prüfungsergebnisse über die Genehmigung des Vorhabens und gegebenenfalls über entsprechende Auflagen.
Eigene Energie statt fossile Kraftstoffe
Der Wellpappehersteller Rondo Ganahl in Frastanz will, wie berichtet, ein Reststoff-Kraftwerk bauen, welches auf dem Prinzip einer sogenannten KWK-Anlage (KWK: Kraft-Wärme-Koppelung) beruht und sowohl Wärme als auch elektrische Energie erzeugen kann. Damit will das Unternehmen seinen fossilen Kraftstoffbedarf (Erdgas) um 90 Prozent drosseln. Gegen das Projekt hat sich allerdings eine gegnerische Front manifestiert.
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