Drei Ex-Profis geben bei Herbstmeister Fußach die Pace vor: Trainer Bernhard Erkinger, der auf 141 Einsätze in der 2. Liga, davon 111 für den FC Lustenau, kam, leitet die sportlichen Geschicke. Christoph Kobleder kickte 172 Mal in Liga zwei, er ist der Abwehrchef der Erkinger-Elf. Und Manuel Sutter, der über 300 Partien in den beiden höchsten Schweizer Ligen absolvierte, ist der Leader im Angriff. Neben den Eckpfeilern im Team kann Erkinger auf ein breit auf gestelltes Team setzen. Wenn es im Frühjahr um den Aufstieg geht, kommt man an den Fußachern nicht vorbei. Was sich allerdings hinter dem Herbstmeister abspielt, ist an Spannung nicht zu überbieten. Den Zweitplatzierten FC Koblach trennen gerade mal zehn Zähler vom Drittletzten RW Langen. Dass Koblach um den Aufstieg mitspielen würde, damit konnte man rechnen.