Den Herbstmeistertitel in der Vorarlbergliga haben sich die Fußacher gesichtert, als Nummer eins im Rheindelta wird man voraussichtlich auch das gesteckte Saisonziel erreichen. Allerdings geht es eng her in der dritthöchsten Amateurliga – zwischen Auf- und Abstieg sind nur zehn Punkte Unterschied.
Drei Ex-Profis geben bei Herbstmeister Fußach die Pace vor: Trainer Bernhard Erkinger, der auf 141 Einsätze in der 2. Liga, davon 111 für den FC Lustenau, kam, leitet die sportlichen Geschicke. Christoph Kobleder kickte 172 Mal in Liga zwei, er ist der Abwehrchef der Erkinger-Elf. Und Manuel Sutter, der über 300 Partien in den beiden höchsten Schweizer Ligen absolvierte, ist der Leader im Angriff. Neben den Eckpfeilern im Team kann Erkinger auf ein breit auf gestelltes Team setzen. Wenn es im Frühjahr um den Aufstieg geht, kommt man an den Fußachern nicht vorbei. Was sich allerdings hinter dem Herbstmeister abspielt, ist an Spannung nicht zu überbieten. Den Zweitplatzierten FC Koblach trennen gerade mal zehn Zähler vom Drittletzten RW Langen. Dass Koblach um den Aufstieg mitspielen würde, damit konnte man rechnen.
Liganeulinge überraschten
Zu den positiven Überraschungen zählen zweifelsfrei die Aufsteiger Altenstadt und Götzis. Die beiden Liganeulinge haben sich von Beginn an im Vorderfeld festgesetzt, beide liegen nach 13 Runden in Schlagdistanz zu Koblach. Wobei die Erfolge erarbeitet, nicht erkauft wurden. Altenstadt gab sogar den Topstürmer Enes Keskin im Sommer in die 3. türkische Liga ab. Die beiden Trainer Gabriel Cristea (Altenstadt) und Antonio Troisio (Götzis) haben sich für ihre Topabeit ein Sonderlob verdient. Weniger gut kamen die beiden anderen Aufsteiger Viktoria Bregenz und RW Langen in die Gänge, beide liegen nach dem Herbstdurchgang auf Abstiegsrängen. Aber nicht abgeschlagen, die Konkurrenz der beiden ist durchaus noch erreichbar.
Sonderfall Großwalsertal
Abgeschlagen am Tabellenende liegt Großwalsertal. Dem Klub, der in den letzten Saisonen oft überraschen konnte, droht der erste Abstieg in der Vereinsgeschichte. „Wir stehen in einem Umbruch. Zudem verlassen wir unsere Strategie mit Eigenbauspielern nicht“, sagt der Walser Sportchef Andreas Jenny, „wir haben im Nachwuchs Topspieler und werden bald zu alter Stärke zurückkehren.“
Die Liga-Topscorer Ricardo Souza Oliveira (Sulz), Bruno Gervasoni (Koblach), Maurice Wunderli (Fußach) und Matthias Flatz (Rankweil) liegen mit ihren Teams im Spitzenfeld.
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