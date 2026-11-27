Am Mittwoch führte die Exekutive in den Bezirken Bludenz und Feldkirch (Vorarlberg) intensive Verkehrskontrollen durch. Ein Lenker stand unter Alkohol-, vier weitere unter Drogeneinfluss. Zudem wurden zwei Führerscheine sowie zwei Kennzeichen abgenommen. Insgesamt wurden 21 Organstrafmandate ausgestellt und 30 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaften erstattet.
„Aktion scharf“ am Mittwochabend im Vorarlberger Oberland: Zwischen 13 und 23 Uhr führten Polizeibeamte in den Bezirken Feldkirch und Bludenz gezielte Verkehrskontrollen durch, um die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge zu überprüfen. Weiteres Augenmerk lag auf der Einhaltung der Winterreifenpflicht.
Zwei Drogenlenker ohne Schein unterwegs
Insgesamt wurden im Zuge der Kontrollen 98 Atemalkoholtests durchgeführt. Erfreulich: Nur einer fiel positiv aus. Bei vier Fahrzeuglenkern stellten die Beamten zudem Beeinträchtigungen durch Suchtgift fest.
Von den vier betroffenen Personen mussten zwei ihren Führerschein unmittelbar vor Ort abgeben. Bei den beiden anderen gab es nichts, abzugeben: Die berauschten Fahrer waren bereits ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs. Alle vier Fälle wurden der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
Technische Mängel geahndet
Aufgrund erheblicher technischer Mängel beschlagnahmten die Beamten die Kennzeichen zweier Pkw. Drei weitere Fahrzeuge wurden zur gesonderten Überprüfung vorgeführt. Lediglich zwei Fahrzeuge unterschritten zudem die gesetzlich vorgeschriebene Winterreifen-Profiltiefe.
Insgesamt wurden 21 Organstrafmandate eingehoben. 30 weitere Anzeigen ergingen an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.