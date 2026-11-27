Am Mittwoch führte die Exekutive in den Bezirken Bludenz und Feldkirch (Vorarlberg) intensive Verkehrskontrollen durch. Ein Lenker stand unter Alkohol-, vier weitere unter Drogeneinfluss. Zudem wurden zwei Führerscheine sowie zwei Kennzeichen abgenommen. Insgesamt wurden 21 Organstrafmandate ausgestellt und 30 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaften erstattet.