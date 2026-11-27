Bei Gesprächen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) in Bern warb Landeshauptmann Markus Wallner für eine stärkere Nutzung der Stromspeicher dies- und jenseits der Grenze. „Mit unseren Speichern können wir mehr Strom aus erneuerbaren Quellen ins Netz integrieren, zu stabileren Preisen beitragen und die Versorgungssicherheit stärken. Das ist auch für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe wichtig“, betonte Wallner gegenüber Bundesrat Ignazio Cassis. Als Beispiel für Zusammenarbeit im europäischen Stromverbund nannte er die seit Jahrzehnten bestehende Kooperation Vorarlbergs mit Baden-Württemberg im europäischen Stromverbund.