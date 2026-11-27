Landeshauptmann Markus Wallner will Speicherkapazitäten in Vorarlberg und der Schweiz stärker für die Energieversorgung nutzen. In Bern sprach er am Donnerstag im Rahmen der IBK-Gespräche auch über grenzüberschreitende Infrastruktur und digitale Zollverfahren.
Bei Gesprächen der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) in Bern warb Landeshauptmann Markus Wallner für eine stärkere Nutzung der Stromspeicher dies- und jenseits der Grenze. „Mit unseren Speichern können wir mehr Strom aus erneuerbaren Quellen ins Netz integrieren, zu stabileren Preisen beitragen und die Versorgungssicherheit stärken. Das ist auch für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe wichtig“, betonte Wallner gegenüber Bundesrat Ignazio Cassis. Als Beispiel für Zusammenarbeit im europäischen Stromverbund nannte er die seit Jahrzehnten bestehende Kooperation Vorarlbergs mit Baden-Württemberg im europäischen Stromverbund.
Mit unseren Speichern können wir mehr Strom aus Erneuerbaren ins Netz integrieren, zu stabileren Preisen beitragen und die Versorgungssicherheit stärken.
Markus Wallner, Landeshauptmann Vorarlberg
Bild: Christof Birbaumer
Stromabkommen im Blick
Die IBK ersucht den Schweizer Bundesrat, sich im Rahmen der Bilateralen III für ein Stromabkommen mit der Europäischen Union einzusetzen. Es soll den Handel mit elektrischer Energie und den Betrieb der Netze erleichtern. Für die Industrie der Region spricht sich die Konferenz außerdem für einen Anschluss an das europäische Wasserstoffnetz aus.
Auch Rhesi und S18 besprochen
Mit Bundesrat Albert Rösti behandelte Landeshauptmann Wallner zudem das Hochwasserschutzprojekt Rhesi am Alpenrhein sowie die Bodensee Schnellstraße S18. Er bedankte sich zudem für die gemeinsame Arbeit an digitalen Zollverfahren, die Hürden für Menschen und Unternehmen im Grenzraum abbauen sollen.
Auch die Bahn war Thema der IBK: Fahrpläne und Ticketangebote auf der Strecke Zürich-St. Gallen-Bregenz-Lindau-München sollen kurzfristig besser abgestimmt werden. Langfristig strebt die Konferenz einen durchgehenden Stundentakt an.
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