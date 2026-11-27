Janko leidet mit

Auch Marc Janko litt mit Konate mit. „Es tut mir wahnsinnig leid für den Jungen, weil es natürlich wichtig wäre, dass du gerade als Stürmer auch wieder in das Toreschießen reinkommst. Ich bin ja auch einmal ein Jahr quasi weg gewesen vom Fenster, bis du da wieder reinkommst, bis die Abläufe wieder passen. Bei dem einen geht’s schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Bei ihm dauert es leider Gottes ein bisschen länger“, so der Sky-Experte.