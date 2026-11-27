Wichtiger 2:0-Heimsieg in der Europa League über Ararat Armenia – bei aller Salzburger Freude hatte der Abend aber auch einen echten Unglücksraben zu bieten. Karim Konate, der in der 57. Minute auf den Plan trat, ereilte in der Nachspielzeit das gleiche Schicksal wie Ende der vergangenen Woche.
Da hatte Konate beim Elfmeter in Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger seinen Meister gefunden, diesmal war es Arman Nersesyan. Zuvor hatte es eine hitzige Diskussion gegeben. Dass Konate darauf bestand, zum „Punkt“ zu schreiten, sorgte sichtlich für Unmut bei Teamkollege Bartosz Mazurek.
Nach dem Fehlschuss von Konate war Mazurek fassungslos, von den Rängen gab es zahlreiche Pfiffe. Trainer Danny Röhl meinte: „Das bleibt intern. Die Pfiffe der Fans helfen dem Jungen nicht, aber wir stehen voll hinter ihm.“
Janko leidet mit
Auch Marc Janko litt mit Konate mit. „Es tut mir wahnsinnig leid für den Jungen, weil es natürlich wichtig wäre, dass du gerade als Stürmer auch wieder in das Toreschießen reinkommst. Ich bin ja auch einmal ein Jahr quasi weg gewesen vom Fenster, bis du da wieder reinkommst, bis die Abläufe wieder passen. Bei dem einen geht’s schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Bei ihm dauert es leider Gottes ein bisschen länger“, so der Sky-Experte.
Dass Konate „fantastische Anlagen“ hat, habe er schon vor seiner Verletzungsphase gezeigt, schildert Janko. „Da hat ja jeder schon geglaubt, das wird der neue Millionentransfer von den Salzburgern, aber so ist halt leider nun mal ab und zu der Leistungssport, dass dich schwere Verletzungen zurückwerfen. Ich würde ihm nur wünschen, dass er bald wieder der Alte wird.“
Heimsieg über Sparta fast schon wieder Pflicht
In der Europa League steuert man in Sachen Aufstieg jedenfalls unmittelbar auf eine Vorentscheidung zu. Ein Heimsieg über Sparta Prag am 10. Dezember ist wohl nötig, um ein Play-off-Ticket zu lösen.
Schließlich warten im Jänner mit Bayer Leverkusen (auswärts) und Crystal Palace (heim) wieder zwei wesentlich größere Kaliber.
„Vielleicht können wir uns ein Weihnachtsgeschenk machen“, meinte Röhl, der mit dem dritten Dreier und dann zehn Punkten unterm Baum spekuliert. „Zehn Punkte bedeuten in Europa schon viel!“
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