„Krone“: Andreas Prommegger, Claudia Riegler: Kann euch mit all eurer Erfahrung noch irgendetwas überraschen?

Andreas Prommegger: Selbst, wenn du glaubst, alles zu kennen, kommt immer etwas Neues auf dich zu. Mich können zum Beispiel immer neue Bedingungen wie hier in China überraschen.

Claudia Riegler: Wenn, dann ist es eine Überraschung, von der ich jetzt noch nichts weiß.