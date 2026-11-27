„Sie haben auch einen Fehler gemacht“

Doch auch der 35-jährige Hundebesitzer kassiert von Richter Philipp Krasa Rüge: „Aber Sie wissen schon, dass Sie einen Fehler gemacht haben? Ich bin da sehr streng, wenn es um Kinder und Hunde geht.“ Er ist einsichtig, kann auch beim Prozess nicht ausschließen, dass der 51-Jährige vielleicht nicht doch aus Notwehr auf den Labrador hingeschlagen hat. Sowohl Vierbeiner als auch der achtjährige Bub haben sich schnell von dem Vorfall erholt.