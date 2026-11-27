Weil Labrador „Chester“ seinen achtjährigen Sohn gekratzt hatte, haute der 51-Jährige mit einer Eisenstange auf den Hund hin. Er wurde leicht verletzt. Jetzt sitzt er wegen Tierquälerei im Wiener Landl. Das Herrchen des Vierbeiners und auch der erzürnte Vater zeigen sich im Prozess versöhnlich. „Das haben wir nicht oft“, schmunzelt sogar die Staatsanwältin.
Es passiert nicht oft, dass sich im Wiener Landl der Angeklagte und das Opfer versöhnlich umarmen, sich sogar ein gemeinsames Essen ausmachen. Dabei rauften sie am 22. August noch wild am Boden bei der U-Bahn-Station Handelskai miteinander. Die Gründe beider Seiten kann Herr Rat beim Prozess gut nachvollziehen.
Labrador kratzte Achtjährigen
Zur Vorgeschichte: Eine Gratisaktion von Coca-Cola lockte im 20. Bezirk ordentlich Menschen an. So auch den 51-Jährigen mit seinem kleinen Sohn und einen Wiener mit seinem Labrador Retriever „Chester“ – der in einem unachtsamen Moment dem achtjährigen Bub auf die Brust sprang. „Er war ohne Beißkorb. Mein Sohn hatte Kratzer auf den Rippen“, erzählt der Vater vor Gericht aufgebracht.
Folgenschwerer Griff zur Eisenstange
„Es haben auf einmal so viele Leute auf mich eingeredet. Die Situation war so hektisch. Ich wollte eh meine Daten dalassen“, verteidigt sich indes der Hundebesitzer, streitet aber nicht ab, dann einfach weggegangen zu sein. Und der aufgebrachte Angeklagte hinterher – mit einer Eisenstange, die er von einer Baustelle aufgehoben hatte. „Ich hab‘ gedacht, ich muss mich vielleicht verteidigen“, versucht der 51-Jährige beim Prozess zu rechtfertigen.
Ich hab‘ gesehen, wie der Angeklagte dem Hund eine drübergezogen hat.
Augenzeuge beim Wiener Handelskai
Ein Zeuge schildert: „Ich hab‘ gesehen, wie der Angeklagte dem Hund eine drübergezogen hat.“ Mit der Eisenstange. „Chester“ erlitt eine Schwellung am Schulterblatt. Herrchen und erzürnter Vater rauften sich daraufhin am Boden, trugen auch beide leichte Verletzungen davon. Diese Verfahren wurden eingestellt. Es setzte aber einen Strafantrag wegen Tierquälerei.
„Sie haben auch einen Fehler gemacht“
Doch auch der 35-jährige Hundebesitzer kassiert von Richter Philipp Krasa Rüge: „Aber Sie wissen schon, dass Sie einen Fehler gemacht haben? Ich bin da sehr streng, wenn es um Kinder und Hunde geht.“ Er ist einsichtig, kann auch beim Prozess nicht ausschließen, dass der 51-Jährige vielleicht nicht doch aus Notwehr auf den Labrador hingeschlagen hat. Sowohl Vierbeiner als auch der achtjährige Bub haben sich schnell von dem Vorfall erholt.
Also gibt es eine Versöhnung im Gerichtssaal. „Sind wir gut miteinander?“, wendet sich der 35-Jährige an den Angeklagten. „Es war wirklich eine blöde Situation. Es tut mir sehr leid.“ Also gibt es eine innige Umarmung. „Das haben wir nicht oft“, muss auch die Staatsanwältin schmunzelt. Herr Rat kommt schnell zum Urteil: „Dass Sie die Eisenstange überhaupt nehmen ist schon problematisch. Im Zweifel bin ich da einmal großzügig.“ – Freispruch!
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