Nach dem Knöchelbruch im Sommer fehlen Kombinierer-Star Johannes Lamparter viele Trainingseinheiten auf und abseits der Sprungschanze. Der 25-jährige Rumer fühlt sich dennoch vor dem jetzigen Triple-Pack beim Weltcup-Auftakt in Ruka für ein Blitz-Comeback konkurrenzfähig: „Für Larifari bin ich nicht nach Finnland geflogen. Meine großen Ziele sind aber das Seefeld-Triple und die WM in Falun.“