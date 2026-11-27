Fünf Monate nach einem schweren Trainingssturz feiert Kombinierer-Star Johannes Lamparter beim Weltcup-Auftakt in Ruka ein überraschendes Blitz-Comeback. Nach dem Olympia-Aus steht aber generell die Winter-Zweikämpfer auf dem Prüfstand.
Nach dem Knöchelbruch im Sommer fehlen Kombinierer-Star Johannes Lamparter viele Trainingseinheiten auf und abseits der Sprungschanze. Der 25-jährige Rumer fühlt sich dennoch vor dem jetzigen Triple-Pack beim Weltcup-Auftakt in Ruka für ein Blitz-Comeback konkurrenzfähig: „Für Larifari bin ich nicht nach Finnland geflogen. Meine großen Ziele sind aber das Seefeld-Triple und die WM in Falun.“
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