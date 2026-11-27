Nach den Olympischen Spielen im Februar in ihrer Heimat Antholz hat Dorothea Wierer einen Schlussstrich unter die Karriere als Profi-Biathletin gezogen. Dass die hochdekorierte Wintersportlerin aber auch abseits schneebedeckter Pisten sportlich erfolgreich sein kann, hat sie etwa zuletzt in Rom bewiesen. „Es ist eine faszinierende Welt“, erklärt die Südtirolerin gegenüber Sportkrone.at.
Wenige Monate nach Ende ihrer Biathlon-Karriere ist Wierer nämlich weiterhin in Topform. Vor wenigen Wochen hat die 36-Jährige erstmals an einem Hyrox-Wettkampf teilgenommen und dabei gleich eine starke Leistung gezeigt.
Gleich bei ihrer ersten Teilnahme blieb die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin und mehrfache Biathlon-Weltmeisterin unter der angepeilten Zeit von einer Stunde und zwanzig Minuten. In 1:19:42 erreichte Wierer schließlich das Ziel.
„Eine faszinierende Welt“
„Es ist schon eine faszinierende Welt“, so Wierer gegenüber Sportkrone.at. Die angehende TV-Biathlon-Expertin der ARD findet vor allem „die Herausforderung den Spagat zwischen Ausdauer und Kraft zu meistern“, besonders spannend.
HYROX ist ein Wettkampf, bei dem Laufen und funktionelles Krafttraining kombiniert werden.
Die Laufstrecke beträgt acht Kilometer. Nach je einem Kilometer sind Übungen vorgesehen:
1. Skiergometer
2. Schlittenschieben
3. Schlittenziehen
4. Burpee Broad Jumps
5. Ruderergometer
6. Farmers Carry
7. Sandbag Lunges
8. Wallballs
2017 wurde HYROX in Hamburg vom zweifachen Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und Event-Unternehmer Christian Tötzke „erfunden“. Gestartet wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double. Je nachdem, in welcher Kategorie, gibt es unterschiedliche Gewichte für die Stationen. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen bereits über eine Million Menschen pro Saison teilnehmen.
Über Red Bull hat sie die Hyrox-Welt kennengelernt und ist auch von der dort vorherrschenden Dynamik begeistert. „Es ist cool, wie viele Teilnehmer dabei sind. Die Bandbreite reicht von Hobby-Athleten bis zu Profis“, so Wierer. Auch die Stimmung, die bei den Events herrscht, ist durchaus beeindruckend.
Allerdings ist eine Teilnahme kein Zuckerschlecken. „Man muss sich da schon richtig vorbereiten“, stellt die Biathlon-Ikone klar. Sie selbst sei nach Ende ihrer Wintersportkarriere „nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau“, so Wierer, die deshalb nicht mit „den Profis konkurrieren“ könne. Darum geht es aber ohnehin nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.