Die Parallel-Snowboarder starten am Samstag in China in die neue Weltcup-Saison. Im ÖSV sind nach dem Rücktritt von Sabine Payer nur noch zwei Damen übrig. Ehemann Alex Payer ist erstmals nach zehn Jahren wieder alleine unterwegs, hat die Top 3 im Weltcup im Visier.
Rückschlag für die alpinen ÖSV-Snowboarderinnen! Nach Daniela Ulbing 2025 beendete heuer ja auch Sabine Payer ihre Karriere. Damit gingen dem Team in den letzten zwei Jahren 64 Stockerlplätze und 28 Siege im Weltcup abhanden. Übrig sind zum Saisonstart am Samstag in China nur noch zwei Athletinnen. Zum einen die 53-jährige Claudia Riegler, die in ihre 32. Weltcupsaison geht. Zum anderen die junge Kärntnerin Martina Ankele, die erst einmal in ihrer Karriere in einem Einzel-Viertelfinale war. Bei Riegler ist der letzte Podestplatz zwei Jahre her, der letzte Sieg überhaupt schon elf.
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