Millionenstreichungen bei Theatern und mehr

Ein Kulturbudget von 338 Millionen Euro für das nächste Jahr bedeutet ein Minus von 31 Millionen. Sieht auf den ersten Blick wie eine Kürzung um fast ein Zehntel aus, ist aber in Wahrheit weit mehr: erstens durch die Inflation, zweitens aber durch Fixposten, an denen nicht zu rütteln ist. Tatsächlich hat Wiens Kulturressort damit um 22 Prozent weniger zur Verfügung als bisher. Stadträtin Veronica Kaup-Hasler räumt ein, dass das „schmerzhaft“ ist.