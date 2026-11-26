Bevor an Gesundheit oder Wohnen gespart wird, trifft es die Kultur: Im Wiener Budget muss Stadträtin Veronica Kaup-Hasler 31 Millionen Euro einsparen – ein Fünftel aller Subventionen. Das will man nicht mit dem „Rasenmäher“ machen, sondern mit einzelnen Streichungen, vom Gratis-Kultursommer abwärts.
Noch letztes Jahr von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) als etablierte „kulturelle Infrastruktur der Stadt“ gelobt, wird es heuer im Sommer in den Außenbezirken keine kostenlosen Open-Air-Konzerte und andere Kulturveranstaltungen mehr geben. Rekord von 94.000 Besuchern hin oder her – der siebente Kultursommer wird wegen budgetärer Einschnitte der vorerst letzte gewesen sein. „Dieser Verlust kommt überraschend und macht uns sehr traurig“, reagierten die Organisatoren.
Millionenstreichungen bei Theatern und mehr
Ein Kulturbudget von 338 Millionen Euro für das nächste Jahr bedeutet ein Minus von 31 Millionen. Sieht auf den ersten Blick wie eine Kürzung um fast ein Zehntel aus, ist aber in Wahrheit weit mehr: erstens durch die Inflation, zweitens aber durch Fixposten, an denen nicht zu rütteln ist. Tatsächlich hat Wiens Kulturressort damit um 22 Prozent weniger zur Verfügung als bisher. Stadträtin Veronica Kaup-Hasler räumt ein, dass das „schmerzhaft“ ist.
Neben dem Kultursommer wird außerdem die Klima-Biennale eingemottet. Die städtischen Theater – Josefstadt, Volkstheater und Theater der Jugend – verlieren drei Millionen Euro, die Festwochen fast zwei Millionen, die kulturelle Jugendförderung 2,3 Millionen. Kaup-Hasler verweist darauf, dass sie selbst sich ja – Stichwort „Kultureuro“ – für „einnahmenseitige Möglichkeiten starkgemacht“ hatte, das jedoch auf Ablehnung gestoßen sei.
Einige wenige „Lichtblicke“
Beibehalten würden jedoch der Gratis-Eintritt ins Wien Museum, das Volxkino, die O-Töne und das Popfest, nennt Kaup-Hasler gegenüber der APA „Lichtblicke“. Auch begonnene Bauvorhaben wie das Kinderkulturhaus in Floridsdorf, würden wie geplant fortgesetzt. Für die Instandhaltung von Gebäuden stehen nächstes Jahr auch der MA 7 um 800.000 Euro mehr zur Verfügung als noch heuer.
Die Grünen verwiesen darauf, dass auch die erst vor zwei Jahren etablierten Proberäume für die Freie Szene wieder gestrichen werden, und finden die Kürzungen „traurig“. Konkrete Alternativen haben die Grünen allerdings nicht zur Hand. Die ÖVP hingegen findet, dass man bei den Festwochen noch mehr kürzen und dafür eventuell den Kultursommer hätte erhalten können. Es brauche vor allem „mehr Effizienz“ im Kulturressort.
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