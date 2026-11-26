Ein Mitarbeiter der Stadt Graz soll Frauen sexuell belästigt haben – jahrelang gab es aber so gut wie keine Konsequenzen. Nun wurde der Fall öffentlich und die Wogen gehen hoch. Ein Amtsmissbrauch wird geprüft.
Für einen Sturm der Empörung sorgte die Berichterstattung über einen Magistratsbediensteten der Stadt Graz, der schon seit mehreren Jahren seine Kolleginnen sexuell belästigen soll. Auch Männer beschwerten sich über seine diffamierenden Aussagen. Anstatt ihn bereits nach den ersten Vorfällen zumindest dienstfrei zu stellen, mahnte man ihn ab und drohte im Wiederholungsfall die Kündigung an.
Für zumindest eine Frau ist dieser Wiederholungsfall eingetroffen: Der Beschuldigte soll herumerzählt haben, sie würde Geld für Sex nehmen. Laut einem Protokoll, das der „Krone“ vorliegt, hat er das zu einer anderen Mitarbeiterin gesagt.
Warum hat es keine Konsequenzen gegeben? Der Schaden ist groß, es besteht dringender Handlungsbedarf.
Alexis Pascuttini
Bild: Christian Jauschowetz
Amtsmissbrauch und Amtshaftung möglich
Trotzdem ist er weiterhin im Amt. Für Gemeinderat Alexis Pascuttini (Neos), der mit dem Anwalt Andreas Kleinbichler die Betroffenen unterstützt, ist das nicht nachvollziehbar: „Warum gab es keine Konsequenzen? Es haben mich sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung und dem Magistrat Graz erreicht. Das zeigt klar, wie groß das Problem und der entstandene Schaden sind und wie dringend nun Handlungsbedarf besteht.“
Beamtendienstrechtler Kleinbichler hat die Stadt zu einer Stellungnahme aufgefordert und prüft zudem einen möglichen Amtsmissbrauch der Verantwortlichen der Stadt. Das könnte sogar zu einer Amtshaftung führen.
Aus dem Büro des zuständigen Personalstadtrats Manfred Eber hieß es am Donnerstag, dass alle Infos zusammengetragen und noch einmal juristisch geprüft werden. Eine Stellungnahme wird dann dem Magistratsdirektor vorgelegt. Dieser wird über das weitere Vorgehen entscheiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.