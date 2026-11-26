Amtsmissbrauch und Amtshaftung möglich

Trotzdem ist er weiterhin im Amt. Für Gemeinderat Alexis Pascuttini (Neos), der mit dem Anwalt Andreas Kleinbichler die Betroffenen unterstützt, ist das nicht nachvollziehbar: „Warum gab es keine Konsequenzen? Es haben mich sehr viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung und dem Magistrat Graz erreicht. Das zeigt klar, wie groß das Problem und der entstandene Schaden sind und wie dringend nun Handlungsbedarf besteht.“