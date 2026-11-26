Die ganze Stadt wurde am Donnerstag weiß. Die dicken Schneeflocken sorgten für freudige Kinderaugen, doch wegen winterlicher Fahrverhältnisse kam es auf Wiens Straßen und den Öffis zu Verspätungen und auch zu Unfällen. Wie lange bleibt die weiße Pracht?
In der Nacht auf Donnerstag war es dann auch in der Bundeshauptstadt so weit: Die prognostizierten Schneefälle hatten eingesetzt und führten gleich zu ersten Problemen im Straßenverkehr.
Im Großraum Wien war der überwiegende Teil der Straßen salznass, dennoch brauchten Autofahrer teils deutlich mehr Zeit für ihre Fahrt. Auf beinahe allen größeren Stadteinfahrten wie der A2 (Süd-Autobahn), der A4 (Ost-Autobahn), aber auch üblicherweise weniger stark befahrenen Straßen wie beispielsweise der B10 verzeichneten die ÖAMTC-Verkehrsexperten Staus.
Ausfälle und massive Wartezeiten bei den Öffis
Das gleiche Bild bei den Öffis: Trotz Vorkehrungen im Vorfeld hat der dichte Schneefall den Verkehr ziemlich ausgebremst – vor allem im Frühverkehr. Auf den Linien U1 und U4 kam zu Unterbrechungen. „Die Weichenheizungen wurden vorsorglich bereits am Dienstag eingeschaltet, damit Weichenzungen nicht festfrieren“, so die Wiener Linien.
In der Kellergasse in Stammersdorf im Bezirk Floridsdorf landete ein Bus der Linie 501 von Dr. Richard aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse in einem Straßengraben. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon mussten in ein Spital gebracht werden.
Auch bei den ÖBB kam es zu Verzögerungen: Bei der Vorortelinie S45 und im Norden ab Praterstern Richtung Gänserndorf und Stockerau kam es zu Verspätungen von bis zu 35 Minuten. „Der Bahnbetrieb in der Ostregion läuft planmäßig und zuverlässig. Die ÖBB waren auf die Wetterlage gut vorbereitet. Einzelne Verspätungen im Frühverkehr waren auf Weichenstörungen zurückzuführen, die rasch behoben wurden. Dennoch empfehlen wir unseren Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt sicherheitshalber über ihre aktuelle Verbindung zu informieren“, so die ÖBB. Kurz vor 12 Uhr mittags wurde beim Schnee dann die 11-Zentimeter-Marke geknackt.
Neben heiklen Verkehrsverhältnissen bringen die Schneefälle eine weitere, unterschätzte Gefahr. Die Stadt warnte davor, sich vor allem in Parks und Wäldern abseits von geräumten Wegen unter Bäumen aufzuhalten: Die Last des nassen schweren Schnees könnte Äste abbrechen oder ganze Bäume umstürzen lassen. Wer etwa durch den verschneiten Wienerwald spazieren wolle, solle das „überdenken“, so der Ratschlag. Und feststeht: Zu den jetzigen Schneemengen wird noch etwas dazukommen – die weiße Pracht wird sich aber nicht nachhaltig halten.
Wien hat seine weiße Decke – viel Nachschub ist vorerst nicht in Sicht. Am Freitag können anfangs noch ein paar leichte Flocken nachkommen.
Thomas Turecek, GeoSphere Austria
Wann schüttelt Frau Holle wieder die Betten?
Wien hat seine weiße Decke – viel Nachschub ist vorerst nicht in Sicht. „Am Freitag können anfangs leichte Flocken fallen, im Laufe des Vormittags soll der Schneefall aber abklingen“, so Meteorologe Thomas Turecek von GeoSphere Austria. Danach legt Frau Holle eine Pause ein. Am Wochenende bleibt es weitgehend trocken. Die Sonne spielt allerdings weiter Verstecken: Wolken und Hochnebel geben in Wien den Ton an. Auch zum Wochenstart zeichnet sich kein neuer großer Schneeschub ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.