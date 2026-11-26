Auch bei den ÖBB kam es zu Verzögerungen: Bei der Vorortelinie S45 und im Norden ab Praterstern Richtung Gänserndorf und Stockerau kam es zu Verspätungen von bis zu 35 Minuten. „Der Bahnbetrieb in der Ostregion läuft planmäßig und zuverlässig. Die ÖBB waren auf die Wetterlage gut vorbereitet. Einzelne Verspätungen im Frühverkehr waren auf Weichenstörungen zurückzuführen, die rasch behoben wurden. Dennoch empfehlen wir unseren Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt sicherheitshalber über ihre aktuelle Verbindung zu informieren“, so die ÖBB. Kurz vor 12 Uhr mittags wurde beim Schnee dann die 11-Zentimeter-Marke geknackt.