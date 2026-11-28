Ein Gericht in China hat den früheren Chef der autonomen Region Guangxi wegen Korruption zum Tod verurteilt, die Strafe aber zur Bewährung ausgesetzt. Er soll 587 Millionen Yuan (derzeit etwa 80,4 Millionen Euro) an Bestechungsgeldern bekommen haben.
Lan Tianli hatte nach Überzeugung der Richter zwischen 2008 und 2025 in verschiedenen Ämtern in der südchinesischen Region hohe Bestechungsgelder angenommen. Dafür habe er bei Projektvergaben und der Ernennung von Führungskräften geholfen.
Strafminderung nicht möglich
Wie in früheren Fällen setzten die Richter die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Danach kann sie in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden. Eine Strafminderung ist danach laut dem Bericht des Staatsfernsehens aber nicht möglich. Lan wurden zudem sein Vermögen und seine politischen Rechte entzogen.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treibt seit Jahren eine Anti-Korruptions-Kampagne voran. Sie scheint nun im Vorfeld des für die zweite Hälfte 2027 angesetzten Parteitags wieder an Fahrt zu gewinnen.
Todesurteile gegen hochrangige Parteifunktionäre sind dabei eher selten und werden meist in besonders schwerwiegenden Fällen verhängt.
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