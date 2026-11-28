Strafminderung nicht möglich

Wie in früheren Fällen setzten die Richter die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Danach kann sie in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden. Eine Strafminderung ist danach laut dem Bericht des Staatsfernsehens aber nicht möglich. Lan wurden zudem sein Vermögen und seine politischen Rechte entzogen.