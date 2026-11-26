Die Tür zur Macht stand offen, ergriffen hat sie dann aber Christian Stocker mit der Dreierkoalition im Rücken. Jetzt wartet Herbert Kickl wieder darauf, vom selbsternannten „Volkskanzler“ zum gewählten Bundeskanzler aufzusteigen. Unser Leser „AbledeGschicht“ will darum von der Community wissen: Kann er es?
Gut reden, das kann er. Daran zweifeln nicht einmal seine Gegner. Aber Opposition ist das eine, Regieren das andere. Ein Bundeskanzler muss Budgets schnüren, mit Brüssel verhandeln, Krisen managen und eine Koalition zusammenhalten. Hat Herbert Kickl das drauf? Stimmen Sie unten ab und diskutieren Sie mit!
Der Griff nach dem Kanzleramt
Für seine Unterstützer ist die Sache klar. Kickl ist der Einzige, der sich traut, Probleme anzusprechen, bei denen andere lieber schweigen. Er bleibt seinen Themen treu und gibt nicht klein bei. Bei vielen Österreichern und Österreicherinnen, die sich von der Politik nicht mehr gehört fühlen, kommt er damit an. Wer mit der Regierung unzufrieden ist, findet bei ihm am ehesten das Versprechen, dass sich wirklich etwas ändert. Und wer so viel Zustimmung bekommt, hat auch das Recht, es zu versuchen.
Der Griff nach dem Kanzleramt
Die Kritiker sehen das ganz anders. Ein Kanzler muss das ganze Land vertreten und nicht nur die eigene Kernwählerschaft. Er muss Partner finden und Kompromisse schließen. Genau daran ist Kickl schon einmal gescheitert, als die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP geplatzt sind. Auch sein Ritt im Regierungssattel als Innenminister war rasch wieder vorbei. Probleme benennen, das kann er. Ob er sie auch lösen kann, steht auf einem anderen Blatt.
Ihre Meinung ist gefragt!
Was müsste ein Bundeskanzler Kickl aus Ihrer Sicht als Erstes anpacken? Glauben Sie, dass er nach der nächsten Wahl einen Koalitionspartner findet? Und überzeugt Sie bei ihm der Inhalt oder vor allem der Ton? Ist Herbert Kickl geeignet für das Amt als Bundeskanzler? Lassen Sie es uns in unserre Debatte wissen:
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