Der Griff nach dem Kanzleramt

Für seine Unterstützer ist die Sache klar. Kickl ist der Einzige, der sich traut, Probleme anzusprechen, bei denen andere lieber schweigen. Er bleibt seinen Themen treu und gibt nicht klein bei. Bei vielen Österreichern und Österreicherinnen, die sich von der Politik nicht mehr gehört fühlen, kommt er damit an. Wer mit der Regierung unzufrieden ist, findet bei ihm am ehesten das Versprechen, dass sich wirklich etwas ändert. Und wer so viel Zustimmung bekommt, hat auch das Recht, es zu versuchen.