Ein Konzertbesuch von RAF Camora in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus dürfte für eine Frau zum Albtraum geworden sein. Ein Security entdeckte sie am Freitagabend völlig aufgelöst im Bereich der Toiletten. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Vergewaltigung mittels K.-o.-Tropfen.
Gegen 22.45 Uhr wurde die Frau am Vogelweidplatz in einem offensichtlich beeinträchtigten Zustand aufgefunden. Sie wurde umgehend zur Sanitätsstelle gebracht, die anwesenden Polizistinnen wurden verständigt.
Getränk von Unbekanntem angenommen
Bei einer ersten Befragung gab die Frau an, während des Konzerts einen Mann kennengelernt und von diesem ein Getränk angenommen zu haben. An alles, was danach vorgefallen ist, könne sie sich nicht mehr erinnern.
Da die Frau über Schmerzen im Intimbereich klagte, wurde sie von der Wiener Berufsrettung zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Polizei bittet um Hinweise
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet um Hinweise von Besuchern, die eventuell etwas beobachtet haben könnten.
Sachdienliche Hinweise werden – auch vertraulich – unter der Telefonnummer 01-31310-25300 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.