„Das stimmt wohl“, lacht die Künstlerin, „ich habe mich am Anfang auch gefragt, wie diese Welten zusammenpassen sollen. Man muss dazu aber offen sagen, dass ich nicht aus dem Punkrock komme. Ich wollte früher Opernsängerin werden und mein Leftovers-Bandmitglied Leo hat mich damals im gemeinsamen Chor gefragt, ob ich nicht in seine neue Band kommen möchte. So haben sie mir einen Bass in die Hand gedrückt und ich wusste damals noch gar nicht, wo die Reise hingehen sollte. Heute bin ich froh, dass diese Punkrock-Einflüsse zu einem Teil von mir geworden sind. Hätte sich diese Chance aber nicht so spontan ergeben, wäre ich nie in diese Situation gekommen. Von mir aus bin ich ein klassisches Indie-Girl, aber ich habe sehr viel gelernt.“ Grobauer kann man gewissenlos als Nerd bezeichnen. „Ich habe ein riesengroßes Regal mit Tolkien-Büchern und liebe Fantasywelten. Früher habe ich ,The Legend Of Zelda‘ gespielt und mir orchestrierte Soundtrack-Versionen auf YouTube angehört. Daraus entstand die Lust, selbst so eine eigene Welt zu erschaffen.“