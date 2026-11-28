Hauptberuflich ist Anna Grobauer Bassistin der aufstrebenden Punk-Grunge-Band Leftovers. Wenn sie dort nicht gerade Songs wie „Nasenbrecher“ schreibt, kramt sie ihre sanfte Seite hervor und verliert sich in Fantasy-Themen. Daraus kreierte sie die Rock-Oper „The Circle Of Light“. Ein Gespräch über Nerdtum, Punk vs. Progressive Rock und Tarotkarten in der Musikindustrie.
Ausverkaufte Hallen in Österreich und Deutschland, Top-Chartplatzierungen und unmissverständliche Songs wie „Nasenbrecher“. Das ist der musikalische Alltag von Anna Grobauer in der Grunge-Punk-Band Leftovers, die seit einigen Jahren von Wien aus die internationale Szene aufmischt und als Bassistin mit exaltierten Live-Shows für wuchtig-feministische Begeisterung sorgt. Doch unter dem nur minimal veränderten Pseudonym Anna Grob kann es die Künstlerin auch ganz anders. Mit „A Circle Of Light“ veröffentlichte sie dieser Tage ihr Solo-Debüt und kreierte dabei nichts anderes als eine konzeptionelle und märchenhafte Rock-Oper. Ein kompletter Songzyklus also, der die Geschichte einer „der Finsternis“ Widerstand leistenden Stadt erzählt, regiert von einem fatal beratungsresistenten König und verraten durch einen illoyalen Maulwurf. Im Mittelpunkt steht dabei das Motiv des „Circle Of Light“: ein Symbol für Zusammenhalt und Hoffnung inmitten der Dunkelheit.
Zwischen Punk und Progressive Rock
Bereits im Frühling 2023 hat Grobauer die Idee geboren und danach sukzessive verfolgt. „Ich hatte schon länger das Bedürfnis, etwas Eigenes zu machen und irgendwie entstand daraus die Idee einer Rock-Oper. Zuerst habe ich ganz einfach Notizen auf meinem Handy gemacht, aber ich bin ein großer Fan des Musicals ,Jesus Christ Superstar‘, von ,The Wall‘ von Pink Floyd und von Autor J.R.R. Tolkien. Und da ich eigentlich aus dem Theater komme, haben die Ideen schnell eine Form angenommen.“ Auf „Circle Of Light“ zeigt sich Grobauer theatralischer und dramatischer. Begriffe, die in den erdigen und rustikalen Kompositionen der Leftovers keinen Platz haben, weil an die Kompromisslosigkeit und Ursprünglichkeit von Punk ins Zentrum des Geschehens stellt. Das ist insofern amüsant, als ausgerechnet eine Bassistin einer Punk-Band abseits davon auf Rock-Opern setzt – wäre man dafür in den 70er-Jahren nicht metaphorisch gesagt gesteinigt worden?
„Das stimmt wohl“, lacht die Künstlerin, „ich habe mich am Anfang auch gefragt, wie diese Welten zusammenpassen sollen. Man muss dazu aber offen sagen, dass ich nicht aus dem Punkrock komme. Ich wollte früher Opernsängerin werden und mein Leftovers-Bandmitglied Leo hat mich damals im gemeinsamen Chor gefragt, ob ich nicht in seine neue Band kommen möchte. So haben sie mir einen Bass in die Hand gedrückt und ich wusste damals noch gar nicht, wo die Reise hingehen sollte. Heute bin ich froh, dass diese Punkrock-Einflüsse zu einem Teil von mir geworden sind. Hätte sich diese Chance aber nicht so spontan ergeben, wäre ich nie in diese Situation gekommen. Von mir aus bin ich ein klassisches Indie-Girl, aber ich habe sehr viel gelernt.“ Grobauer kann man gewissenlos als Nerd bezeichnen. „Ich habe ein riesengroßes Regal mit Tolkien-Büchern und liebe Fantasywelten. Früher habe ich ,The Legend Of Zelda‘ gespielt und mir orchestrierte Soundtrack-Versionen auf YouTube angehört. Daraus entstand die Lust, selbst so eine eigene Welt zu erschaffen.“
Sich die Welt erträumen
Eine Okarina, wie bei „Zelda“, kommt bei Anna Grob zwar nicht zum Einsatz, sehr wohl aber eine „singende Säge“. „Das hat eine Straßenmusikerin am Wiener Karlsplatz gespielt und ich musste sie daraufhin ins Studio einladen. Ich bin großer Fan der Einstürzenden Neubauten und die haben immer mit allerlei Handwerk und Gerätschaften experimentiert.“ Ihr Interessenfeld, aber auch ihr eigenes Album sind für die Künstlerin eine Fluchtmöglichkeit aus dem Alltagstrott. „Tolkien hat sogar ein Essay darüber geschrieben, wo er versucht, das Fantasy-Genre als Sprach- und Literaturform zu legitimieren, weil man damals alles als Kindergeschichten abtat. Wenn ich Musik mache, dann träume ich mich in eine andere Welt und genauso geht es mir, wenn ich Fantasygeschichten lese oder game. Bei diesem Projekt konnte ich meiner Fantasie freien Lauf lassen und mich komplett austoben.“
Für die konzeptionelle Umsetzung ihrer Ideen hatte sie klare Visionen, sukzessive fand sie musikalische und technische Mitstreiter, die die anfangs noch rohen Demos zu dem Sound verwandelten, mit dem sie nun vorstellig wird. Die Inspiration ihrer eigenen Geschichte ist bei Tolkien zu verorten, aber Grobauer war es wichtig, sofort eigene Charakter zu entwickeln und sich eine eigene Fantasie zu erschaffen. „Es geht viel um Wandel und Veränderungen, zutiefst menschliche Themen, die hier metaphorisch angeschnitten werden.“ Die Umsetzung endet nicht bei der Musik. „Ich bin ein großer Fan von Tarotkarten und habe darauf geachtet, dass jeder Song eine Karte wird. Ich zeichne gerne, mache mir dabei aber keinen Stress.“ Das erste Livekonzert in der aktuellen Bandkonstellation gab es diesen Sommer beim Wiener Popfest. Dazu gab es einen ganz besonderen Auftritt bei einem Treffen der „Tolkien Society“ im britischen Oxford.
Zwei weitere Teile folgen
„Das war ein Event, das sich aus verschiedenen Beiträgen rund um die Tolkien-Welt auseinandersetzt, kein Konzert an sich. Da sitzt man plötzlich bei einem Pubquiz mit einem Typen, dessen Bücher in meinem Bücherregal stehen. Ich präsentierte dort meine Ideen solo, war die einzige Musikerin bei der Veranstaltung. Dort sind Menschen, die diese Welt verstehen, die genau wissen, worum es geht. Das habe ich in Wien so natürlich nicht.“ Bei der ersten Rock-Oper wird es jedenfalls nicht bleiben, denn die Künstlerin hat weit vorgeplant. „Das Konzept ist jedenfalls dreiteilig. Teil eins ist hier fix und fertig veröffentlicht, die beiden anderen Kapitel würde ich gerne im Jahrestakt veröffentlichen. So ein großes Konzept zu machen, ist nicht nur von der Musikalität her spannend. Es macht Spaß, sich so eine Welt zu bauen.“ Wo würde Anna Grob denn live am besten dazupassen? „Im Vorprogramm von Aurora aufzutreten wäre schon sehr genial.“ Möglichkeiten gibt es viele, Grenzen keine. So wie es eben bei einer guten Rock-Oper immer der Fall war.
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