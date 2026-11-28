Nach dem Erdrutschsieg bei den US-Wahlen Anfang November kämpfen die US-Demokraten jetzt darum, wer an der Senatsspitze in Washington stehen darf. Am Dienstag wird der Richtungsstreit zwischen Linken und Moderaten der Partei in einer geheimen Wahl entschieden.
Seit fast zehn Jahren führt Chuck Schumer die Partei in der Kongresskammer an. Herausgefordert wird der 76-Jährige jetzt von Chris Van Hollen, der für eine neue Linie bei den Demokraten wirbt. Einen echten Generationswechsel verkörpert der 67-jährige Van Hollen aber nicht, auch wenn er einige deutlich jüngere Unterstützer hat. „Um zu liefern, brauchen wir eine neue Führung“, hatte Van Hollen Mitte November gesagt und damit seine Kampfkandidatur gegen Schumer begründet.
Vor allem das linke Lager setzt große Hoffnungen in den progressiven Senator aus dem Staat Maryland, der seit 2017 dem Senat angehört und zuvor 14 Jahre lang Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus war. Unter anderen der neu gewählte demokratische Senator Abdul El-Sayed aus Michigan unterstützt Van Hollen. Aber auch der unabhängige Linkspolitiker Bernie Sanders, der im Senat schon seit Jahren mit den Demokraten zusammenarbeitet, wirbt für den Senator aus Maryland.
Robert De Niro: „Van Hollen is Kämpfer“
Prominente wie die Schauspieler Robert De Niro oder Jane Fonda stehen ebenfalls hinter dem Herausforderer, der sich selbst als Außenseiter bezeichnet. Solche Stars sind wichtig für die Demokraten, neben Glamour liefern sie hohe Spenden. De Niro traut Van Hollen einen neuen Kurs zu, denn dieser sei ein „Kämpfer“.
„Die Amerikaner haben für einen Wandel gestimmt, um die Korruption, Grausamkeit und Politik von Trump und seinen Epstein-Kumpanen zu bekämpfen.“
Schauspieler Robert De Niro
Bild: APA/AFP
Schumer gibt sich dennoch siegesgewiss: „Ich habe die Stimmen, um weiterhin als Anführer der Demokraten zu dienen“, erklärte er. Auch Beobachter in Washington rechnen eher damit, dass sich Schumer durchsetzt.
Football-Vergleiche
Schumer kommt optisch deutlich altbackener daher als Van Hollen. Doch seine Anhänger schreiben ihm einen starken Anteil am Wahltriumph der Demokraten zu, der viele junge Politiker der Partei in den neuen Kongress einziehen lässt. Schumer werde „von seinen Anhängern als der Trainer gesehen, der die Super Bowl gewonnen hat und deshalb seinen Posten zu Recht behalten darf“, schreibt die „New York Times“ in einer Parallele zum Football-Finale. Immerhin verfügen die Demokraten im neuen Kongress ab Jänner über eine deutliche Senatsmehrheit von 56 Sitzen (plus neun), die Republikaner haben nur noch 44.
Das linke Demokraten-Lager wirft Schumer vor, nicht kämpferisch genug gegenüber Präsident Donald Trump aufgetreten zu sein. Unter anderem beim Thema Migration halten die Progressiven Van Hollen für die deutlich bessere Wahl.
Entscheidet Nahost-Positionierung?
Zum Verhängnis werden könnte Schumer ausgerechnet seine Haltung zu Israel: Der Senator aus New York rühmt sich schon länger, der höchstrangige gewählte jüdische Vertreter in der US-Politik zu sein. Weil Schumer den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mehrfach kritisierte, werfen ihm moderate und konservative Juden mangelnde Loyalität im Gaza-Krieg vor. Das linke Demokraten-Lager hält Schumer dagegen für viel zu Israel-freundlich. Van Hollen hat sich im Senat inzwischen zu einem der schärfsten Israel-Kritiker entwickelt. Er fordert eine Einschränkung der Waffenlieferungen an den Verbündeten und wirft Israel „Kriegsverbrechen“ im Gazastreifen vor.
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