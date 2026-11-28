Football-Vergleiche

Schumer kommt optisch deutlich altbackener daher als Van Hollen. Doch seine Anhänger schreiben ihm einen starken Anteil am Wahltriumph der Demokraten zu, der viele junge Politiker der Partei in den neuen Kongress einziehen lässt. Schumer werde „von seinen Anhängern als der Trainer gesehen, der die Super Bowl gewonnen hat und deshalb seinen Posten zu Recht behalten darf“, schreibt die „New York Times“ in einer Parallele zum Football-Finale. Immerhin verfügen die Demokraten im neuen Kongress ab Jänner über eine deutliche Senatsmehrheit von 56 Sitzen (plus neun), die Republikaner haben nur noch 44.