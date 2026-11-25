Brisant ist dabei auch das Ergebnis aus einem Schlichtungsverfahren bei der NÖ Antidiskriminierungsstelle. Hier kam man zu dem Ergebnis, dass die Tochter wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter diskriminiert und daher das Bauplatzansuchen der 30-Jährigen abgelehnt wurde. Was denken Sie? Gibt es einen „Parteibonus“ in Österreich? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: