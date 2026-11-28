Die Tür zur Macht stand offen, ergriffen hat die Chance dann aber Christian Stocker mit der Dreierkoalition im Rücken. Jetzt wartet Herbert Kickl wieder darauf, vom selbsternannten „Volkskanzler“ zum gewählten Bundeskanzler aufzusteigen. Aber kann er es? „Krone“-User AbledeGschicht möchte von der Community wissen: „Wäre Herbert Kickl als Bundeskanzler für Österreich geeignet?“
Befürworter sehen in Herbert Kickl einen Politiker, der klare Positionen vertritt, Missstände offen anspricht und für einen politischen Kurswechsel steht. Kritiker hingegen bezweifeln, dass sein konfrontativer Stil die notwendige Kompromissfähigkeit mitbringt, die für die Führung einer Bundesregierung und die Zusammenarbeit mit anderen Parteien erforderlich ist. Wäre er als österreichischer Kanzler geeignet?
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