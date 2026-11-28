Die Tür zur Macht stand offen, ergriffen hat die Chance dann aber Christian Stocker mit der Dreierkoalition im Rücken. Jetzt wartet Herbert Kickl wieder darauf, vom selbsternannten „Volkskanzler“ zum gewählten Bundeskanzler aufzusteigen. Aber kann er es? „Krone“-User AbledeGschicht möchte von der Community wissen: „Wäre Herbert Kickl als Bundeskanzler für Österreich geeignet?“