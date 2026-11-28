Das Bildungsministerium will mit einer Gesetzesänderung die Schulen fit für die Hitze machen. Angedacht sind etwa Sportunterricht ohne „körperlich anstrengenden“ Übungen oder früherer Unterrichtsbeginn. Gelten soll das allerdings nur in bestimmten Schulen.
Das Bildungsministerium hat eine Gesetzesänderung zum Hitzeschutz an Schulen in Begutachtung geschickt. Es sei wichtig, dass die Schulen Spielraum kriegen, bei Hitzewellen reagieren zu können, heißt es zur geplanten Novelle des Schulunterrichtsgesetzes. Außerdem sind bauliche Maßnahmen an den Schulen geplant.
Früherer Schulstart
Als Basis für die möglichen Erleichterungen dient das Warnsystem der GeoSphere Austria. Schon bei Stufe 2 – also leicht erhöhter Hitzebelastung – sollen die Maßnahmen greifen: Der Unterrichtsbeginn kann von der Schule auf sieben Uhr vorverlegt werden. Dabei sei jedoch auf die Zumutbarkeit des Schulweges Rücksicht zu nehmen. Vor allem die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel sollen dabei im Auge behalten werden.
Im Sport-Unterricht soll sichergestellt werden, dass die Schüler keine „körperlich anstrengenden“ Übungen machen müssen. Leistungsfeststellungen sollen entfallen oder in möglichst kühlen Räumen stattfinden. Als weitere Maßnahme gilt etwa die Anordnung von Schulveranstaltungen außerhalb des normalen Kontingents, wenn diese an weniger heißen Orten (etwa Museen oder Schwimmbädern) stattfinden.
Verkürzter Schultag denkbar
Bei Hitzestufe 3 (erhöhte Hitzebelastung) kann angeordnet werden, dass der Nachmittagsunterricht entfällt bzw. der Schultag verkürzt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen soll auch ein IKT-gestützter Unterricht (also über elektronische Kommunikation) in Betracht gezogen werden. Schülerinnen und Schüler sollen sogar dem Unterricht fernbleiben dürfen – allerdings nur, wenn die Schulleitung bekannt gibt, dass für die jeweilige Klasse kein Unterricht in einer ausreichend kühlen Umgebung möglich ist.
Gilt nur für bestimmte Schulen
Grundsätzlich gelten all diese Erleichterungen nur für Schulen, die nicht als klimafit eingestuft werden. In dem Ministerratsvortrag, der ebenfalls seit Freitagabend zugänglich ist, heißt es, dass der Anteil der thermisch sanierten Gebäude bei den Bundesschulen schon deutlich über 50 Prozent beträgt.
Bauliche Anpassungen notwendig
In Zusammenarbeit mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) habe das Bildungsministerium nun 48 konkrete Schulstandorte identifiziert, bei denen der Hitzeschutz im Rahmen eines Sonderprogramms durch entsprechende bauliche Anpassungen verbessert werden soll. Ergänzt werden diese Projekte um bauliche Maßnahmen an weiteren 27 Schulen, die nicht im Eigentum der BIG stehen, sondern in denen das Bildungsministerium eingemietet ist.
Erste Verbesserungen bis zum Sommer
Bis zum Sommer 2027 sollen rasch umsetzbare Verbesserungen an priorisierten Bundesschulen realisiert werden. Weitere Maßnahmen erfolgen schrittweise im Rahmen der Bestandssanierung und des Schulentwicklungsprogramms. Die baulichen Hitzeschutzmaßnahmen an den ersten 58 Standorten sollen laut einer groben Schätzung etwa 35 Millionen Euro kosten.
Schulgipfel im Jänner
Freilich sind die Bundesschulen der kleinere Teil des österreichischen Schulwesens. Für den Großteil der Schulen stellen die Gemeinden und die Länder die Schulerhalter dar. Daneben gibt es eine Reihe privater Einrichtungen. Um das Thema nun gesamthaft anzugehen, lädt Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zu einem Schulbau-Hitzegipfel im kommenden Jänner.
Bei dem Gipfel sollen verschiedene Perspektiven gesammelt und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden – von unterschiedlichen Schulerhaltern, dem Bundesdenkmalamt, Architekten und Bauplanern, dem Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau und Vertretern einschlägiger wissenschaftlicher Disziplinen.
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