Früherer Schulstart

Als Basis für die möglichen Erleichterungen dient das Warnsystem der GeoSphere Austria. Schon bei Stufe 2 – also leicht erhöhter Hitzebelastung – sollen die Maßnahmen greifen: Der Unterrichtsbeginn kann von der Schule auf sieben Uhr vorverlegt werden. Dabei sei jedoch auf die Zumutbarkeit des Schulweges Rücksicht zu nehmen. Vor allem die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel sollen dabei im Auge behalten werden.