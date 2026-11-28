Ein Sucheinsatz lief am frühen Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal an. Im freien Skiraum in Sölden wurde eine Person von einer Lawine erfasst. Drei Hubschrauber und die Bergrettung Sölden waren an der Suche nach dem verschütteten Wintersportler beteiligt. Der hatte offensichtlich Schutzengel dabei.
„Lawine Gebirge/alpines Gelände Verschüttete 1“, lautete die Alarmmeldung, die von der Leitstelle Tirol um 13.21 Uhr ausgeschickt wurde. Wie die „Krone“ erfuhr, war im Bereich Hochsölden beim Rotkogel eine Person von einer Lawine verschüttet worden.
Skifahrer rasch geborgen
Die Bergrettung Sölden sowie die drei Hubschrauber „Alpin 2“, „Martin 8“ und „Martin 2“ starteten sofort eine Suche nach dem Wintersportler. Diese war auch recht rasch erfolgreich. Um kurz nach 13.30 Uhr konnte der Skifahrer, der „nur“ teilverschüttet worden war, geborgen werden. Er wurde laut einem Sprecher der Leitstelle nicht verletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.