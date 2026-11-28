Skifahrer rasch geborgen

Die Bergrettung Sölden sowie die drei Hubschrauber „Alpin 2“, „Martin 8“ und „Martin 2“ starteten sofort eine Suche nach dem Wintersportler. Diese war auch recht rasch erfolgreich. Um kurz nach 13.30 Uhr konnte der Skifahrer, der „nur“ teilverschüttet worden war, geborgen werden. Er wurde laut einem Sprecher der Leitstelle nicht verletzt.