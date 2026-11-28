Brüchige Waffenruhe

Israel und die Hamas werfen sich regelmäßig gegenseitig Verstöße gegen eine seit Oktober 2025 geltende Waffenruhe im Gaza-Krieg vor. Seit deren Inkrafttreten wurden nach einer AFP-Zählung auf Grundlage von Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 1650 Palästinenser getötet. Die israelische Armee meldete für denselben Zeitraum den Tod von sieben Soldaten und einem zivilen Vertragsmitarbeiter.