„Ist inakzeptabel“
Ärzte-ohne-Grenzen-Mitarbeiter in Gaza getötet
Bei einem Luftangriff Israels auf die Stadt Gaza sind zwei in einer Klinik beschäftigte Wachleute der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen getötet worden. Die Armee bestritt, ein Krankenhaus angegriffen oder medizinische Infrastruktur beschädigt zu haben.
Ärzte ohne Grenzen beklagte einen „direkten“ Angriff der israelischen Armee. Man sei „erschüttert und empört über die Tötung zweier unserer Kollegen“ bei dem „israelischen Angriff auf eine unserer Kliniken in Gaza“.
Die Armee bezeichnete die beiden am Freitag getöteten Männer im Onlinedienst Telegram als „Terroristen“, die auch für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hätten und Wachleute in einer Klinik gewesen seien. Einer von ihnen sei Kommandant einer Artillerieeinheit der Hamas gewesen.
Die Organisation reagierte am Samstag mit Empörung auf den Angriff im Gazastreifen und forderte auf X, die Verantwortlichen müssten zur „Rechenschaft“ gezogen werden:
Bereits 17 Mitarbeiter tot
Die getroffenen Anlagen seien deutlich mit den Logos der Hilfsorganisation gekennzeichnet gewesen, ihr Standort sei der israelischen Armee bekannt gewesen (siehe X-Beitrag unten). Damit seien mittlerweile insgesamt 17 Mitarbeiter der Organisation im Gazastreifen getötet worden.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) verurteilte den israelischen Angriff mit scharfen Worten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, bezeichnete Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen sowie auf im Gesundheitswesen und im humanitären Bereich Beschäftigte als „empörend und inakzeptabel“.
Brüchige Waffenruhe
Israel und die Hamas werfen sich regelmäßig gegenseitig Verstöße gegen eine seit Oktober 2025 geltende Waffenruhe im Gaza-Krieg vor. Seit deren Inkrafttreten wurden nach einer AFP-Zählung auf Grundlage von Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 1650 Palästinenser getötet. Die israelische Armee meldete für denselben Zeitraum den Tod von sieben Soldaten und einem zivilen Vertragsmitarbeiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.