Und da er bereits 2024 Teilinhaber des Betriebes war, kennt er sich mit der Leitung schon etwas aus. „Buchhaltung und so bürokratische Dinge musste ich aber noch lernen“, schmunzelt der 25-Jährige. Doch ganz im Stich gelassen wurde er ja doch nicht. „Wenn ich Hilfe brauche, steht mir Martin zur Seite“.