Seit vier Jahren gibt es die Boulderhalle Fläsh in der Auenfischerstraße im Süden von Wolfsberg. Martin Gächter und Harald Herzog – zwei begeisterte Kletterer gründeten damals den Betrieb und bauten ein umfassendes Freizeitangebot in Wolfsberg auf. Lukas Zarfl leitet die Halle nun.
Der 25-jährige Lukas Zarfl ist seit kurzer Zeit Alleininhaber der Boulderhalle und leitet den Kletterbetrieb. „Wir haben bei uns im Fläsh auf 800 Quadratmeter verschiedene Kletterwände in einer maximalen Höhe von 4,5 Metern“, erzählt Lukas. Neben der Leitung des Betriebes arbeitet der gebürtige Wolfsberger auch noch als Elektriker und Schlosser.
Und da er bereits 2024 Teilinhaber des Betriebes war, kennt er sich mit der Leitung schon etwas aus. „Buchhaltung und so bürokratische Dinge musste ich aber noch lernen“, schmunzelt der 25-Jährige. Doch ganz im Stich gelassen wurde er ja doch nicht. „Wenn ich Hilfe brauche, steht mir Martin zur Seite“.
Der HTL-Lehrer hat sich zwar aus dem Geschäft zurückgezogen, arbeitet jedoch noch als Trainer in der Halle. „Das Bouldern fördert die Beweglichkeit nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen“, freut sich Lukas auf viele Besucher.
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