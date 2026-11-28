EINERSEITS muss man sich vergegenwärtigen, dass damit nur die im Ausland Geborenen, oder deren Eltern im Ausland geboren wurden, gemeint sind. Die zweite und dritte Generation mit Migrationshintergrund ist da noch gar nicht berücksichtigt. Zieht man die relativ starke bundesdeutsche Zuwanderergruppe ab, da diese ja kulturell, sprachlich und ökonomisch kein Problem darstellt, stellen Migranten aus kulturfremden Gebieten jedenfalls die überwiegende Mehrheit der Wiener Bevölkerung. Die „echten Wiener“, von denen man noch zu Zeiten „Mundl“ Sackbauers sprechen durfte, sind also längst zur Minderheit geworden.