Knapp mehr als 50 Prozent der in Wien lebenden Menschen haben Migrationshintergrund, lässt uns NEOS-Stadträtin Bettina Emmerling dieser Tage im präsentierten Bericht des „Integrations- und Diversitäts-Monitors“ wissen.
EINERSEITS muss man sich vergegenwärtigen, dass damit nur die im Ausland Geborenen, oder deren Eltern im Ausland geboren wurden, gemeint sind. Die zweite und dritte Generation mit Migrationshintergrund ist da noch gar nicht berücksichtigt. Zieht man die relativ starke bundesdeutsche Zuwanderergruppe ab, da diese ja kulturell, sprachlich und ökonomisch kein Problem darstellt, stellen Migranten aus kulturfremden Gebieten jedenfalls die überwiegende Mehrheit der Wiener Bevölkerung. Die „echten Wiener“, von denen man noch zu Zeiten „Mundl“ Sackbauers sprechen durfte, sind also längst zur Minderheit geworden.
ANDERERSEITS wird nun von Vertretern der „Willkommens-Kultur“ lautstark erklärt, dass ein Drittel der Bevölkerung der Stadt kein Wahlrecht hätte und dadurch die demokratische Mitbestimmung obsolet werde. Die im gleichen Atemzug erhobene Forderung, die Staatsbürgerschaft schneller zu verleihen, wird allerdings von einer breiten Mehrheit der Österreicher entschieden abgelehnt, wie eine just vom „Standard“ in Auftrag gegebene Umfrage dieser Tage ergab. Eine Entschärfung dieses Problems könnte es also nur geben, wenn ein guter Teil dieser Migranten ohne Staatsbürgerschaft repatriiert werden könnte.
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