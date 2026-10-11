Riesenwirbel um KI-Fake bei Mikroskop-Wettbewerb

Tauchte hier plötzlich etwas aus dem Nichts auf?

Ein Doktorand aus Texas vermutete zudem, in einer Version des Videos ein digitales Wasserzeichen von Google erkannt zu haben, das auf Inhalte hinweisen kann, die mit Googles KI erstellt oder bearbeitet wurden. Auch die Fachkritik wurde deutlicher. Edward Phelps, außerordentlicher Professor an der Universität von Florida, erklärte, manche Strukturen würden scheinbar aus dem Nichts auftauchen und wieder verschwinden.