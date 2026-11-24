Universum, das, unglaublich detailreich, originell, teils erfunden, teils aber auch historisch korrekt, mehr als überzeugt“, so die Begründung der Jury. „Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte. Ergo: Vielleicht versteht man nicht alles, aber man wird sich an ,Schleifen’` köstlich delektieren.“