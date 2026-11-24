Montagabend wurde der Österreichische Buchpreis bei einer großen Gala im Wiener Konzerthaus an Elias Hirschl verliehen. Für ihr überzeugendes Debütwerk bekam Marlen Mairhofer den Debütpreis
Es ist ein absoluter Höhepunkt der heimischen Literaturszene: Die Verleihung des Österreichischen Buchpreises im Wiener Konzerthaus. In diesem Jahr geht er absolut verdient an Elias Hirschl, der sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzte. Auf der Shortlist standen neben ihm noch Birgit Birnbacher, Norbert Gstrein und Sabine Scholl. Allesamt wunderbare Könner der großen Erzählkunst.
Ausgezeichnet wurde Hirschl für seinen ebenso klugen wie witzigen, vor Einfällen strotzenden Roman „Schweben“. „Ähnlich wie J. R. R. Tolkien in ,Herr der Ringe’ bastelt Elias Hirschl rund um seine erfundenen Protagonist:innen Franziska Denk und Otto Mandl ein eigenes (Wissenschafts-)
Universum, das, unglaublich detailreich, originell, teils erfunden, teils aber auch historisch korrekt, mehr als überzeugt“, so die Begründung der Jury. „Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte. Ergo: Vielleicht versteht man nicht alles, aber man wird sich an ,Schleifen’` köstlich delektieren.“
Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. 10.000 Euro gehen an die 1991 in Steyr geborene Marlen Mairhofer, die für ihr außergewöhnliches Erstlingswerk „Alice“, einen poetischeren Relaunch des Märchens „Alice im Wunderland“, den Debütpreis erhielt.
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