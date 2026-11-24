Die Messe läuft von 25. (ab 17 Uhr) bis 29. November 2026 in der Messe Wien, Halle n D und C. Tagestickets gibt es mit Ermäßigung ab19 Euro, ohne um 24 Euro. Der Festivalpass für alle Tage kostet regulär 49 Euro. Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr können die Messe gratis besuchen.

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