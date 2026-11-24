Österreichs größte internationale Buchmesse lockt fünf Tage lang Leseratten in den Wiener Prater. Tolles Programm mit Nobelpreisträgern, Politikern, Experten und Krimi-Spezialisten. Auch für kleine Bücherwürmer und Young Adults gibt es viel zu entdecken.
Gleich zwei Nobelpreisträger eröffnen Mittwochabend die Buch Wien 2026 – ein Vorgeschmack auf vier hochkarätig besetzte Messetage. Der ungarische Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai stellt seinen neuen Roman „Zsömle ist weg“ vor. Oleksandra Matviichuk, deren Organisation 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, ist dann der erste Gast der neuen Reihe „Update Ukraine“. In seiner Eröffnungsrede „Jeder ist Jemand“ erinnert der deutsche Publizist und Philosoph Michel Friedman daran, dass „nie mehr ein Mensch entscheiden soll, ob ein Mensch ein Mensch ist“.
Vielseitiges und spannendes Programm
Genauso vielseitig und spannend geht es bis 29. 11. weiter. Insgesamt stehen in der Messe Wien rund 450 Gespräche und Diskussionen mit 500 Autoren und Experten auf dem Programm. Um nur einige Highlights zu nennen: Literarische Feinkost gibt es u. a. von David Szalay, Paulus Hochgatterer, Clemens J. Setz, Monika Hefter, Erika Pluhar und dem frisch gebackenen Buchpreisträger Elias Hirschl. Auch heimische Krimi-Größen wie Ursula Poznanski, Bernhard Aichner, Marc Elsberg und Alex Beer dürfen nicht fehlen. Für Diskussionsstoff im Hinblick auf Politik und Wirtschaft sorgt der ehemalige deutsche Vizekanzler Robert Habeck ebenso wie Altbundespräsident Heinz Fischer und ganz viele mehr.
Die Messe läuft von 25. (ab 17 Uhr) bis 29. November 2026 in der Messe Wien, Halle n D und C. Tagestickets gibt es mit Ermäßigung ab19 Euro, ohne um 24 Euro. Der Festivalpass für alle Tage kostet regulär 49 Euro. Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr können die Messe gratis besuchen.
Das gesamte Programm finden Sie hier.
„Die großen Fragen unserer Zeit lassen sich nicht mit einer Schlagzeile beantworten. Dafür braucht es Wissen, verschiedene Blickwinkel und die Bereitschaft, einander zuzuhören. Deshalb holen wir Menschen auf die Bühne, die unsere Gegenwart erklären, einordnen und hinterfragen. Je polarisierter unsere Gesellschaft wird, desto mehr braucht es solche Orte“, betont Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien.
Für die nächste Lesegeneration
Rund 140 Veranstaltungen gehören Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen: vom Schulklassenprogramm Extra -Klasse über eine Ausstellung zum 90. Geburtstag von Christine Nöstlinger bis zur BookTok – und Young – & New Adult – Community. Mit dabei sind unter anderem Thomas Brezina, Jörg Hilbert, Anke Kuhl und Abby Jimenez.
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