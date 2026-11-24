Neuerliche Bewerbung war keine ausgemachte Sache

Die letzten Wochen seien für ihn ein Nachdenkprozess gewesen. Eine neuerliche Bewerbung sei längst nicht ausgemachte Sache gewesen. „Würde ich mich nicht bewerben, würde es sich für mich aber so anfühlen, als würde ich die Mitarbeiter nach diesen acht Jahren im Stich lassen“, sagt Crepaz.