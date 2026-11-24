Während die Bauarbeiten bei der Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser in die heiße Phase gehen, haben die Festspiele den wichtigen Posten der kaufmännischen Leitung ausgeschrieben. Der aktuelle Geschäftsführer Lukas Crepaz spricht jetzt über seine Zukunftspläne.
Seit acht Jahren bereitet Lukas Crepaz als kaufmännischer Direktor die Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser vor. Mit Ex-Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Ex-Intendant Markus Hinterhäuser navigierte er die Salzburger Festspiele durch die schwierigen Corona-Jahre. Ob er sich wieder als kaufmännischer Direktor bewirbt, ließ er bis zuletzt offen, jetzt spricht Crepaz über seine Zukunftspläne.
„Nach reiflicher Überlegung habe ich meine Bewerbung abgegeben“, sagt der Festspiel-Geschäftsführer im Gespräch mit der „Krone“. „Ich tue das, weil es für die Festspiele wichtig ist in dieser Phase Kontinuität zu haben“, erklärt Crepaz und spricht damit die schwierigen Jahre der Sanierung an.
Neuerliche Bewerbung war keine ausgemachte Sache
Die letzten Wochen seien für ihn ein Nachdenkprozess gewesen. Eine neuerliche Bewerbung sei längst nicht ausgemachte Sache gewesen. „Würde ich mich nicht bewerben, würde es sich für mich aber so anfühlen, als würde ich die Mitarbeiter nach diesen acht Jahren im Stich lassen“, sagt Crepaz.
Zu seinen Chancen für eine neuerliche Bestellung meint er: „Ich habe mich beworben und alle weitere liegt nicht in meiner Hand.“ Zuletzt fädelte Crepaz auch den Hauptsponsor-Deal der Festspiele mit dem Linzer Software-Unternehmen Fabasoft ein.
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