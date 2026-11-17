Historiker Philipp Blom zu Gast im Podcast „Kultur Kompass“: ein Gespräch über eine „strauchelnde Welt“, die Rückeroberung einer hoffnungsvollen Zukunft und warum es dumm macht, immer nur zu gewinnen.
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Zukunft – das war einmal ein Versprechen. Zukunft bot die hoffnungsvolle Aussicht auf eine bessere, eine schönere Welt. Noch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert blickte die Menschheit frohgemut in das anbrechende Jahrtausend. Die Weltkriege lange zurück, der Eiserne Vorhang jüngst gefallen, Wirtschaft im Aufschwung, Wohlstand und technischer Fortschritt zum Greifen nahe.
Historische Kipppunkte
„Zukunft ist für uns zur Bedrohung geworden – sie ist keine Verheißung mehr“, analysiert Historiker Philipp Blom die Weltlage ein Vierteljahrhundert später. Wie es zu dieser drastischen Verschiebung gekommen ist und an welchen Punkten der Blick gekippt ist, hat Blom im Buch „Die strauchelnde Welt“ zusammengefasst und eine Globalisierungsgeschichte der Jahre 2001 bis 2014 geschrieben – von 9/11 bis zur Annektierung der Krim. Im „Krone“-Podcast spricht er im „Kultur Kompass“ über seine wichtigsten Erkenntnisse.
Blom macht die jüngsten historischen Verschiebungen nicht an einem einzelnen Ereignis fest, sondern nähert sich von immer neuen Seiten. Der Anschlag auf die Twin-Tower in New York 2001, die Papst-Wahl 2005, der Arabische Frühling 2010 oder der Anschlag auf die junge Afghanin Malala 2012: Sie alle verschieben die scheinbar zementierte Ordnung einer Weltsicht ein Stück weit. Ausgehend von den historischen Fakten, analysiert Blom die Veränderungen, die sie auslösen – von der Verunsicherung demokratischer Systeme bis zum Aufstieg digitaler Systeme.
Zunehmend unzufrieden mit Demokratie
„Siegen macht dumm. Wer immer nur gewinnt, hat keine Notwendigkeit, darüber nachzudenken, wie man Dinge besser machen könnte“, umreißt der Historiker etwa den Siegeszug des neoliberalen Wirtschaftsmodells nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
Der Westen habe sich so sehr in seiner Überlegenheit bestätigt gefühlt, dass er aufhörte, seine eigenen Schwächen zu hinterfragen. Darin sieht Philipp Blom auch eine Wurzel für zunehmende Unzufriedenheit. „Wenn das die Demokratie ist, dann wollen wir keine Demokratie“, so seine zugespitzte Erklärung dafür, warum sich Teile der Bevölkerung zwischen sozialer Enttäuschung und fehlender Repräsentation von demokratischen Institutionen abwenden.
Hoffnung angesichts aktueller Krisen
„Solange es die Möglichkeit gibt, ein gutes Morgen zu leben, gibt es auch Hoffnung“, bleibt Blom aber auch angesichts aktueller Krisen optimistisch, dass sich neue Wege auftun werden. Mit einem Nachsatz: „Ob es zu spät gewesen sein wird, werden wir in 50 Jahren wissen.“
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