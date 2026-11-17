Historische Kipppunkte

„Zukunft ist für uns zur Bedrohung geworden – sie ist keine Verheißung mehr“, analysiert Historiker Philipp Blom die Weltlage ein Vierteljahrhundert später. Wie es zu dieser drastischen Verschiebung gekommen ist und an welchen Punkten der Blick gekippt ist, hat Blom im Buch „Die strauchelnde Welt“ zusammengefasst und eine Globalisierungsgeschichte der Jahre 2001 bis 2014 geschrieben – von 9/11 bis zur Annektierung der Krim. Im „Krone“-Podcast spricht er im „Kultur Kompass“ über seine wichtigsten Erkenntnisse.