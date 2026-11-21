Rund 2.800 Unfälle, 3.400 Verletzte und 32 Todesopfer: Alkohol am Steuer fordert nach wie vor einen hohen Blutzoll auf Österreichs Straßen. Obwohl sich die Zahl der Alkohol-Toten seit der Senkung der Promillegrenze im Jahr 1998 mehr als halbiert hat, gehen Horrormeldungen über Alkolenker weiterhin regelmäßig durch die Medien. Muss die Politik hier deutlich härtere Maßnahmen setzen?