Rund 2.800 Unfälle, 3.400 Verletzte und 32 Todesopfer: Alkohol am Steuer fordert nach wie vor einen hohen Blutzoll auf Österreichs Straßen. Obwohl sich die Zahl der Alkohol-Toten seit der Senkung der Promillegrenze im Jahr 1998 mehr als halbiert hat, gehen Horrormeldungen über Alkolenker weiterhin regelmäßig durch die Medien. Muss die Politik hier deutlich härtere Maßnahmen setzen?
Der Alkounfall eines FPÖ-Gemeinderats im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld ruft bei vielen Verkehrsteilnehmern eine unangenehme Wahrheit zurück ins Gedächtnis: Auch wer sich selbst verantwortungsvoll verhält, ist auf Österreichs Straßen nicht immer vor alkoholisierten Lenkern sicher.
Deutlich weniger Tote, weiterhin tausende Verletzte
Zwar sind die Zahlen der Todesopfer auf heimischen Straßen nach der Senkung der Promillegrenze von 0,8 auf 0,5 Promille stark zurückgegangen; starben im Jahr 1998 noch 82 Menschen bei Alkoholunfällen, liegt diese Zahl in den 2020er-Jahren nur mehr bei 26 bis 33 Todesopfern pro Jahr.
Dennoch verzeichnete die Statistik Austria im Jahr 2025 österreichweit 2.792 Alkoholunfälle mit 3.420 Verletzten. Besonders schockierend: Rund drei Viertel aller alkoholisierten Kfz-Unfalllenker hatten über 1,0 Promille, 15 Prozent sogar über 2,0 Promille im Blut.
Alkohol am Steuer: weiterhin ein Kavaliersdelikt?
Wer hingegen bei einer Polizeikontrolle alkoholisiert hinter dem Lenkrad erwischt wird, muss abseits eines möglichen Führerscheinentzugs und einer Geldstrafe nicht mit langfristigen Konsequenzen rechnen:
0,1 – 0,49 Promille (Probeführerschein, Lenker unter 20):
Geldstrafe bis zu 3.000 Euro
Nachschulung und Verlängerung der Probezeit um 1 Jahr
0,5 – 0,79 Promille:
Geldstrafe von 300 bis 3.700 Euro
Kein Führerscheinentzug
Zusätzliche Vormerkung im Führerscheinregister
0,8 – 1,19 Promille:
Geldstrafe von 800 bis 3.700 Euro
Führerscheinentzug für mind. 1 Monat
Zusätzlich verpflichtendes Verkehrscoaching
1,2 – 1,59 Promille:
Geldstrafe von 1.200 bis 4.400 Euro
Führerscheinentzug für mind. 4 Monate
Zusätzlich verpflichtende Nachschulung
Ab 1,6 Promille oder bei Verweigerung des Tests:
Geldstrafe von 1.600 bis 5.900 Euro
Führerscheinentzug für mind. 6 Monate
Zusätzlich verpflichtende Nachschulung, amtsärztliche Untersuchung und verkehrspsychologische Untersuchung
*Strafen jeweils für den Erstverstoß bei Personenkraftwagen
Sind die aktuellen Strafen für Alkolenker ausreichend? Braucht es abschreckendere Geldstrafen oder erweiterte Zusatzmaßnahmen? Sollte über eine Beschlagnahme oder Versteigerung des Autos nachgedacht werden, wie es bei extremen Geschwindigkeitsüberschreitungen der Fall ist? Reden Sie jetzt in unserem Debattenbereich mit und tauschen Sie sich mit anderen Lesern aus: