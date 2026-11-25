Der Kreml-Botschafter in Deutschland sagte jetzt, aus Brüssel gehört zu haben, dass niemand aus Europa die Absicht habe, nach Moskau zu reisen. Er kritisierte die „Zurückhaltung“. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte anschließend, die Europäerinnen und Europäer seien „selbstverständlich zu Gesprächen mit Russland bereit“. Diese würden „auch bald stattfinden“. Man brauche aber noch einen neutralen Verhandlungsort, als einen solchen brachte Merz die Vereinigten Arabischen Emirate ins Spiel.