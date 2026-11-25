Der russische Botschafter in Deutschland hat Vertreterinnen und Vertreter aus Europa aufgefordert, zu Gesprächen nach Moskau zu kommen. Russland wolle erst ihre „genauen Absichten“ in dem Konflikt kennenlernen, sagte Sergej Netschajew. „Wir müssen verstehen, was sie wollen. Und bisher verstehen wir das nicht.“
Die Europäer sollten „natürlich“ an Gesprächen über die europäische Sicherheit beteiligt werden, versicherte Netschajew. „Sagt uns, ob ihr eine friedliche Lösung wollt. Im Moment sind wir uns dessen nicht sicher.“ Wie berichtet, sagte Russlands Präsident Wladimir Putin nach einem Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, er habe die Europäerinnen und Europäer zu Sondierungsgesprächen nach Moskau eingeladen. Erst danach werde entschieden, „in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden“.
Der Kreml-Botschafter in Deutschland sagte jetzt, aus Brüssel gehört zu haben, dass niemand aus Europa die Absicht habe, nach Moskau zu reisen. Er kritisierte die „Zurückhaltung“. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sagte anschließend, die Europäerinnen und Europäer seien „selbstverständlich zu Gesprächen mit Russland bereit“. Diese würden „auch bald stattfinden“. Man brauche aber noch einen neutralen Verhandlungsort, als einen solchen brachte Merz die Vereinigten Arabischen Emirate ins Spiel.
US-Bemühungen „ehrlich“
Die europäische Seite fordert bereits seit Langem, an den Gesprächen der USA und der Ukraine mit Russland beteiligt zu werden. Sie werfen Trump und Putin vor, über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen zur sicherheitspolitischen Zukunft Europas treffen zu wollen. An der jüngsten Runde am 10. und 11. November in Abu Dhabi waren die Europäerinnen und Europäer nur indirekt und am Rande beteiligt.
„Was uns betrifft, so sind wir zumindest im trilateralen Format Russland-Ukraine-USA bereit, den Dialog fortzusetzen“, sagte der russische Botschafter in Deutschland. Die Bemühungen von Trump und seinen Unterhändlern Jared Kushner und Steve Witkoff seien „ehrlich“. Auf europäischer Seite sei „nichts Vergleichbares“ festzustellen.
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