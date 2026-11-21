Russische Raketen
Polen: Kampfjet-Pilot hatte NATO-Abschuss-Befehl
Am Freitag sind zwei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt. Nun wurde bekannt: Die Piloten von alarmierten schwedischen Gripen-Kampfjets, der den Luftraum sichern sollte, hatten bereits einen Abschussbefehl.
Um den Luftraum über Polen zu sichern, wurden zusätzlich zwei polnische F-16-Kampfjets, ein Saab-340-Frühwarnflugzeug, ein niederländisches Tankflugzeug sowie bodengestützte Luftverteidigungssysteme eingesetzt, wie „Bild“ berichtete.
Piloten durften über Abschuss selbstständig entscheiden
Die schwedischen Piloten in zwei Gripen-Kampfjets, die ebenfalls nach Polen floten, hatten vom Combined Air Operations Centre (CAOC) der NATO eine sogenannte „condition-based order“ erteilt bekommen. Sie hätten also selbstständig entscheiden dürfen, ob sie ein Objekt abschießen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wären.
Einer der Schweden wollte auch ein Objekt abfangen, wie der polnische General Ireneusz Nowak erklärte. Dabei handelte es sich vermutlich um einen russischen Kh-101-Marschflugkörper. Doch der Pilot konnte das Objekt weder mit seinen Augen, noch mit den bordeigenen Kameras, Wärmebild- und Infrarotsensoren identifizieren.
Wetterbedingungen erschwerten Einsatz
Es hätten „extrem schwierige Wetterbedingungen“ in dem Gebiet geherrscht, wie Nowak erklärte. Daber habe der NATO-Pilot auch keinen Schuss abgegeben.
Insgesamt waren am Freitagmorgen elf Objekte unter Beobachtung gestanden, die als potentielle Bedrohung für den polnischen Luftraum gesehen wurden. Drei dieser Objekte seien schließlich tatsächlich über die Grenze geflogen. Zwischenzeitlich wurde die höchste Bedrohungsstufe „Rot“ ausgerufen.
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