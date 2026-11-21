Einer der Schweden wollte auch ein Objekt abfangen, wie der polnische General Ireneusz Nowak erklärte. Dabei handelte es sich vermutlich um einen russischen Kh-101-Marschflugkörper. Doch der Pilot konnte das Objekt weder mit seinen Augen, noch mit den bordeigenen Kameras, Wärmebild- und Infrarotsensoren identifizieren.