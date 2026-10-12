So sagt man den K.o.-Tropfen den Kampf an

Jährlich gibt es in Österreich in dem Zusammenhang mit K.o.-Tropfen 120 Anzeigen – die Dunkelziffer ist aber viel höher. Pro mente OÖ startet deswegen eine Kampagne für junge Frauen und Mädchen. Der Infobroschüre ist außerdem eine gratis Testkarte beigelegt.
„K.o.-Tropfen sind farb- und weitgehend geruchlos, wirken innerhalb weniger Minuten und sind nach sechs bis zwölf Stunden weder im Blut noch im Harn nachweisbar. Genau diese Kombination macht sie für Täter attraktiv und für Betroffene zur Falle“, weiß Thomas Labacher, Leiter des Suchtbereichs bei pro mente OÖ. Jährlich kommt es österreichweit zu rund 120 Anzeigen im Zusammenhang mit K.o.-Tropfen.
Oft fehlen die Beweise
Wer allerdings zu spät zur Polizei geht, hat oft keinen Beweis mehr in der Hand. Und generell geht man von einer enormen Dunkelziffer aus. Genau deshalb startete pro mente OÖ am gestrigen internationalen Mädchentag die Kampagne „Say NO to K.O.“. Insgesamt 7500 Infofolder werden an Schulen, in Jugendzentren und über Streetworker verteilt. Der Broschüre liegt außerdem eine Testkarte bei.
Die scheckkartengroßen Karten des österreichischen Start-ups Night Saver schlagen bereits bei einer geringen Konzentration der Substanz deutlich an, was als sehr sicherer Nachweis gilt.
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