So sagt man den K.o.-Tropfen den Kampf an

Oft fehlen die Beweise

Wer allerdings zu spät zur Polizei geht, hat oft keinen Beweis mehr in der Hand. Und generell geht man von einer enormen Dunkelziffer aus. Genau deshalb startete pro mente OÖ am gestrigen internationalen Mädchentag die Kampagne „Say NO to K.O.“. Insgesamt 7500 Infofolder werden an Schulen, in Jugendzentren und über Streetworker verteilt. Der Broschüre liegt außerdem eine Testkarte bei.