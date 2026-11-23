Fünf Jahre lang war Christian Kaplan unschlagbar, bis ihn Hannes Schranz entthronte. Jetzt geht der Wettstreit um den besten Krapfen des Burgenlandes in die nächste Runde. Mit viel Fingerspitzengefühl, geheimen Rezepturen und einer gehörigen Portion Schmäh kämpfen die beiden um die begehrte Krone.
Außen goldbraun, innen herrlich flaumig und mit reichlich Marmelade gefüllt. So muss er sein, der perfekte Faschingskrapfen. Doch bis das süße Meisterwerk in der Vitrine landet, braucht es weit mehr als ein gutes Rezept.
Das wissen Christian Kaplan aus Bad Tatzmannsdorf und Hannes Schranz aus Oberwart nur zu gut. Beide haben sich mit ihren Krapfen bereits an die Spitze des Burgenlandes gebacken. Beim Publikumsvoting des Genussmagazins „Falstaff“ lieferten sich die beiden Konditormeister im Vorjahr einen süßen Wettstreit um die begehrte Krone.
Fünf Jahre lang war Kaplan der unangefochtene Krapfenkaiser. Im Vorjahr gelang Schranz dann die Überraschung: Er beendete die Siegesserie seines Kollegen und holte den Titel erstmals nach Oberwart. Jetzt geht das Duell in die nächste Runde.
Dass selbst ein fünffacher Krapfenkaiser nie auslernt, zeigt sich in Kaplans Backstube. Jedes Jahr muss er aufs Neue an seiner Rezeptur tüfteln, weil sich die Qualität des Mehls verändert. „Das ist gar nicht so einfach“, erzählt er. Auf Krapfenhilfsmittel verzichtet der Konditormeister bewusst. Stattdessen setzt er auf Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Für die Füllung verwendet er unter anderem Marillenmarmelade aus Kittsee.
Die Liebe zum Handwerk
Auch Hannes Schranz weiß, dass beim perfekten Krapfen jeder Handgriff sitzen muss. Die richtige Backtemperatur, das Verhältnis der Zutaten und vor allem das Gefühl für den Teig sind entscheidend. „Jeder Schritt muss passen. Und das Allerwichtigste ist die Liebe zum Handwerk“, erklärte der Oberwarter nach seinem Vorjahressieg.
Bestechung? Ja, klar! und Voting-Challenge der Gäste
Bei aller Tüftelei darf der Genuss nicht zu kurz kommen. Kaplan greift selbst jeden Tag zu einem seiner Krapfen. „Ich geh nach dem Motto: Ein Krapfen a day keeps the Doktor away“, scherzt er. Mit süßer Bestechung auf StimmenfangAuch seine Stammgäste kommen auf ihre Rechnung. Sie bekommen täglich einen Krapfen. „Ich muss die Leute ja bestechen“, schmunzelt er mit Blick auf das Falstaff-Voting. Unter den Gästen läuft bereits eine eigene Voting-Challenge.
Zehn Bäckermeister ringen um den Sieg
Auch Schranz kann auf eine treue Fangemeinde zählen, die ihn schon im Vorjahr kräftig unterstützte. Doch die Konkurrenz ist groß: Insgesamt zehn Betriebe sind heuer nominiert. Neben den beiden Krapfenkaisern sind Ringhofer aus Pinkafeld, Naglreiter aus Neusiedl am See, Koo aus Oberpullendorf, Gradwohl aus Weppersdorf, Wolf aus Güssing, Kaiser aus Bad Sauerbrunn, Bayer aus Wolfau und König aus Jabing im Rennen.
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