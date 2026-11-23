Bestechung? Ja, klar! und Voting-Challenge der Gäste

Bei aller Tüftelei darf der Genuss nicht zu kurz kommen. Kaplan greift selbst jeden Tag zu einem seiner Krapfen. „Ich geh nach dem Motto: Ein Krapfen a day keeps the Doktor away“, scherzt er. Mit süßer Bestechung auf StimmenfangAuch seine Stammgäste kommen auf ihre Rechnung. Sie bekommen täglich einen Krapfen. „Ich muss die Leute ja bestechen“, schmunzelt er mit Blick auf das Falstaff-Voting. Unter den Gästen läuft bereits eine eigene Voting-Challenge.