Hebammen, Grundstücke und Siedlungsfonds

Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigt das Sprengelhebammengesetz aus dem Jahr 1950. Damals mussten Hebammen die Zustimmung der Gemeinde einholen, wenn sie ihren Standort länger als drei Tage verlassen wollten. Das Gesetz wurde bereits 2016 aufgehoben, in der aktuellen Streichliste des Landes aber erneut genannt.