Das Burgenland hat einen neuen Krapfen-Kaiser

Jahrelang schien der Spitzenplatz beim Falstaff-Voting im Burgenland fix vergeben, doch heuer kommt die süße Überraschung aus Oberwart. Konditormeister Hannes Schranz holt erstmals den Sieg und krönt sich pünktlich zur Faschingszeit zum besten Krapfenbäcker des Burgenlandes.
Fünf Jahre lang schien die Krapfen-Krone im Burgenland fest vergeben. Beim Falstaff-Voting führte kein Weg an der Kurkonditorei Kaplan Bad Tatzmannsdorf vorbei. Bis jetzt. Heuer gelang es Hannes Schranz, diese Serie zu beenden.
Der Konditormeister aus Oberwart holte erstmals den ersten Platz und sorgte damit für eine kleine, aber beachtliche Überraschung in der Faschingszeit. „Schon die Nominierung war für mich eine große Ehre“, sagt Schranz. „Dass ich nun ganz oben stehen darf, freut mich besonders.“ Für Schranz ist der Erfolg kein Zufall.
Wichtigste Zutat: Die Liebe zum Handwerk
Entscheidend beim besten Krapfen sei das Zusammenspiel vieler Faktoren. „Es braucht die richtige Mischung aus Erfahrung, Temperatur beim Backen, der Menge an Zutaten und Gefühl. Jeder Schritt muss passen. Und das allerwichtigste ist die Liebe zum Handwerk.“ Seit Jahren setzt der Oberwarter auf klassische Herstellung und Qualität. Dass dieses Konzept nun auch von der Falstaff-Community honoriert wurde, sieht er als schöne Bestätigung seiner täglichen Arbeit.
Platz zwei für den Seriensieger aus Bad Tatzmannsdorf
Unter den Stammgästen der Konditorei war die Freude groß. „Jetzt wurde das bestätigt, was wir ja eh immer wussten, die besten Krapfen gibt es bei dir“, richten die Stammgäste ihrem Konditor aus. Auch der bisherige Seriensieger Christian Kaplan bleibt an der Spitze vertreten. Die Kurkonditorei aus Bad Tatzmannsdorf erreichte Platz zwei vor der Bio-Bäckerei Ringhofer aus Pinkafeld.
