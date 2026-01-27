Das Burgenland hat einen neuen Krapfen-Kaiser

Wichtigste Zutat: Die Liebe zum Handwerk

Entscheidend beim besten Krapfen sei das Zusammenspiel vieler Faktoren. „Es braucht die richtige Mischung aus Erfahrung, Temperatur beim Backen, der Menge an Zutaten und Gefühl. Jeder Schritt muss passen. Und das allerwichtigste ist die Liebe zum Handwerk.“ Seit Jahren setzt der Oberwarter auf klassische Herstellung und Qualität. Dass dieses Konzept nun auch von der Falstaff-Community honoriert wurde, sieht er als schöne Bestätigung seiner täglichen Arbeit.