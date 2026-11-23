Nur wo österreichischer Wein drinnen ist, darf auch Spritzer draufstehen – diese Forderung von Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep sorgte – wie berichtet – österreichweit für positiven Widerhall und Zustimmung. In der nun geplanten Novelle wird der Vorstoß allerdings verwässert. Der österreichische Spritzer soll zwar durch eine eigene rot-weiß-rote Banderole hervorgehoben werden. Der billige Importwein bleibt aber weiter erlaubt und darf auch weiter Spritzer heißen. Für Oschep ist die Novelle zwar ein Schritt in die richtige Richtung, er hält aber an seiner Forderung fest: „Unser Weingesetz muss so patriotisch wie möglich sein. Daher sollte da, wo Spritzer draufsteht, österreichischer Wein drinnen sein! Das sind wir unseren fleißigen Winzern schuldig“, betont der Wein-Burgenland-Obmann.