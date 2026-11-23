Die Weinbauern wünschen sich ein Weingesetz, das die Betriebe stärkt. Aber auch Wirte und Konsumenten können einen wichtigen Beitrag leisten.
Nur wo österreichischer Wein drinnen ist, darf auch Spritzer draufstehen – diese Forderung von Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep sorgte – wie berichtet – österreichweit für positiven Widerhall und Zustimmung. In der nun geplanten Novelle wird der Vorstoß allerdings verwässert. Der österreichische Spritzer soll zwar durch eine eigene rot-weiß-rote Banderole hervorgehoben werden. Der billige Importwein bleibt aber weiter erlaubt und darf auch weiter Spritzer heißen. Für Oschep ist die Novelle zwar ein Schritt in die richtige Richtung, er hält aber an seiner Forderung fest: „Unser Weingesetz muss so patriotisch wie möglich sein. Daher sollte da, wo Spritzer draufsteht, österreichischer Wein drinnen sein! Das sind wir unseren fleißigen Winzern schuldig“, betont der Wein-Burgenland-Obmann.
Er spricht damit den Weinbauern aus der Seele. „Gerade beim Spritzer, einem Klassiker der österreichischen Getränkekultur, sollte österreichischer Wein selbstverständlich sein. Warum sollten wir auf Wein aus dem Ausland zurückgreifen, wenn wir im eigenen Land hervorragende Weine haben? Regionalität muss auch tatsächlich gelebt werden“, unterstützt auch Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann das Anliegen.
Familienbetriebe, die Arbeitsplätze sichern
Gemeinsam mit Oschep steht er im Austausch mit den Betrieben, ist immer wieder bei diesen zu Besuch und versteht daher, was ihnen am Herzen liegt. Denn die edlen Tropfen sind nicht nur Aushängeschild für das Bundesland. Hinter jeder Flasche stehen Menschen, Familienbetriebe, eine jahrhundertealte Handwerkstradition, Investitionen und Arbeitsplätze. Oder in absoluten Zahlen ausgedrückt: 246,1 Millionen Euro Bruttowertschöpfung, 6010 direkt und indirekt gesicherte Arbeitsplätze und ein Anteil von 2,5 Prozent an der gesamten burgenländischen Wirtschaftsleistung.
Qualität braucht Anerkennung
Das gemeinsame Ziel von Oschep und Schneemann ist daher, dass die Spitzenqualität der heimischen Weine die angemessene Wertschätzung erhält. „Wir haben uns im Burgenland eine Spitzenposition erarbeitet, um die uns viele beneiden. Diese Qualität muss im eigenen Land den Stellenwert bekommt, den sie verdient. Wenn wir schon so hervorragende Weine direkt vor der Haustür produzieren, darf bei Veranstaltungen, auf Festen oder in der Gastronomie kein billiger Importwein im Spritzer landen. Hier sind wir alle gemeinsam gefordert – Wirte, Veranstalter und Konsumenten“, betont Oschep.
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