Mmh! Krapfen, die süßesten Seiten des Faschings

In der Konditorei Kaplan in Bad Tatzmannsdorf hat Christian Kaplan das Sagen. In der Bachstube herrscht während der Faschingszeit Hochbetrieb. Die beliebtesten Krapfen im Burgenland sind ein Hochgenuss. Der Chef plaudert über die Anfänge seiner Backkarriere und enthüllt Einzelheiten seines Krapfen-Rezeptes.