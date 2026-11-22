In rund einem Monat ist Weihnachten. Für viele beginnt bereits jetzt die Vorfreude. Viele Alleinerziehende blicken aber auch mit Sorgenfalten auf das bevorstehende Fest. Denn oft fehlt das Geld, um den Kindern ihren Wunsch zu erfüllen. Im Zuge der Weihnachtswünscheaktion „Weihnachtszauber“ des Vereins „Alleinerziehend – aber nicht allein“ werden daher wieder Menschen gesucht, welche die Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Erfüllung gehen lassen.