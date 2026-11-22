Verein sucht wieder Unterstützer, die zu Weihnachten für leuchtende Kinderaugen sorgen wollen.
In rund einem Monat ist Weihnachten. Für viele beginnt bereits jetzt die Vorfreude. Viele Alleinerziehende blicken aber auch mit Sorgenfalten auf das bevorstehende Fest. Denn oft fehlt das Geld, um den Kindern ihren Wunsch zu erfüllen. Im Zuge der Weihnachtswünscheaktion „Weihnachtszauber“ des Vereins „Alleinerziehend – aber nicht allein“ werden daher wieder Menschen gesucht, welche die Wünsche der Kinder und Jugendlichen in Erfüllung gehen lassen.
Schuhe und Puppen am Wunschzettel
„Während sich viele Kinder Spielsachen, Puppen oder Lego wünschen, stehen auf manchen Wunschzetteln auch ganz einfache Dinge wie warme Schuhe oder Winterkleidung. Wünsche, die uns immer wieder daran erinnern, dass vieles, was für viele selbstverständlich ist, für andere Familien eine große Herausforderung darstellt“, sagt Vereinsobfrau Anika Karall.
Voriges Jahr konnten dank der Unterstützung zahlreicher Privatpersonen, Unternehmen und Vereine insgesamt 158 Weihnachtswünsche gesammelt und erfüllt werden. Auch heuer wird wieder auf viele Wunscherfüller gehofft. Auf der Homepage des Vereins können die jeweiligen Wünsche ausgewählt werden. Die Geschenke können dann bei einer der Abgabestellen in Eisenstadt, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing, Tadten und Mönchhof überbracht werden. „Wir freuen uns über jede Unterstützung, damit auch heuer möglichst viele Kinderaugen zu Weihnachten strahlen können“, so Karall.
Alle Infos:
www.alleinerziehend-e.com
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.