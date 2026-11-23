Eine vermeintlich einfache Erbschaft wurde für einen Burgenländer zum monatelangen Spießrutenlauf. Ein Zuschlag von 30 Prozent, ungewöhnliche Forderungen nach Bankkartenkopien und unbeantwortete Fragen sorgten für Ärger. Auch eine Beschwerde brachte nicht die erhoffte Klärung.
Zwei Erben, 10.000 Euro Sparguthaben und keine Streitigkeiten. Eigentlich eine einfache Verlassenschaft. Doch für einen Burgenländer wurde die Abwicklung des Nachlasses seiner Mutter in Wien zur monatelangen Geduldsprobe. Und als er wissen wollte, warum sich die Angelegenheit derart in die Länge zog, begann der Ärger erst richtig.
Am 12. März erging der gerichtliche Beschluss. Weil die Bestätigung der Rechtskraft auf sich warten ließ, fragte der Sohn am 11. Mai beim Notar nach. Tags darauf lag sie vor. Für weiteren Unmut sorgte ein Zuschlag des Notars von 30 Prozent. Was an zwei einvernehmlichen Erben und einem überschaubaren Sparguthaben besonders aufwendig gewesen sein soll, kann der Mann nicht nachvollziehen. Zudem seien er und seine Schwester mehrfach aufgefordert worden, Kopien beider Seiten ihrer Bankkarten zu übermitteln, obwohl die Kontodaten bekannt waren.
Notariatskammer war doch nicht zuständig
Der Burgenländer wandte sich deshalb an die Notariatskammer. Doch nach seiner Schilderung musste er auch dort wiederholt nachhaken. Eine Kammerrätin wurde mit dem Fall befasst, dann kam die Sommerpause dazwischen. Nach monatelangem Schriftverkehr erhielt er schließlich eine Antwort des Kammerpräsidenten. Darin wurde darauf verwiesen, dass das Erbe inzwischen ausbezahlt und die Angelegenheit erledigt sei. Dass im Schreiben nicht einmal Name und Anrede stimmten, ärgerte den Mann zusätzlich. Für ihn ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.
In einer weiteren Antwort erklärte die Kammer, dass für die Aufsicht über Notare als Gerichtskommissäre das zuständige Verlassenschaftsgericht verantwortlich sei. Eine standesrechtliche Prüfung habe allerdings kein Fehlverhalten ergeben.
Ich habe Verständnis für Fehler, aber kein Verständnis dafür, dass man die Leute dumm sterben lässt.
Der verärgerte Burgenländer
Für den Burgenländer wirft das erst recht Fragen auf. Schließlich hatte sich die Kammer monatelang mit seiner Beschwerde beschäftigt, den Notar kontaktiert und Rücksprachen geführt. „Wenn die Notariatskammer für die Überprüfung einer gerichtlich festgesetzten Gebühr nicht zuständig ist, weshalb nahm die Bearbeitung meiner Eingabe rund vier Monate in Anspruch?“, schrieb er zurück. Auch auf seine übrigen Kritikpunkte vermisst er konkrete Antworten. „Ich habe Verständnis für Fehler, aber kein Verständnis dafür, dass man die Leute dumm sterben lässt“, macht er seinem Ärger Luft.
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