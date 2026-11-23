Notariatskammer war doch nicht zuständig

Der Burgenländer wandte sich deshalb an die Notariatskammer. Doch nach seiner Schilderung musste er auch dort wiederholt nachhaken. Eine Kammerrätin wurde mit dem Fall befasst, dann kam die Sommerpause dazwischen. Nach monatelangem Schriftverkehr erhielt er schließlich eine Antwort des Kammerpräsidenten. Darin wurde darauf verwiesen, dass das Erbe inzwischen ausbezahlt und die Angelegenheit erledigt sei. Dass im Schreiben nicht einmal Name und Anrede stimmten, ärgerte den Mann zusätzlich. Für ihn ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.